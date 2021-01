Wall Street: techreuzen struikelen, cannabiswaarden bloeien

Het lijkt er sterk op dat de Democraten het hele Amerikaanse Congres zullen controleren. Dat vooruitzicht vuurt banken en cyclische waarden aan, en weegt op de technologiereuzen.

Vanmorgen raakte bekend dat de Democraten alvast één van de twee senaatszetels in Georgia hebben binnengehaald. De kans is reëel dat ze ook de tweede veroveren, al is het wachten op de definitieve verkiezingsuitslag. Als dat het geval is, komt het hele Congres onder Democratische controle en kan de volgende president, Joe Biden, met vrije hand regeren.

Voorbeurs kregen de beleggers wel een tegenvallend cijfer over de arbeidsmarkt te verwerken. In de Amerikaanse privésector gingen in december 123.000 banen verloren. Economen hadden verwacht dat er 88.000 waren bijgekomen. Het is het eerste banenverlies sinds april. De impact van de oprukkende coronapandemie op de arbeidsmarkt neemt dus toe. Vrijdag staat het officiële banenrapport - inclusief de overheidssector - op de agenda. Dat belooft zwak te worden.

Als reactie op de mogelijke Democratische overwinning presteren de toonaangevende indexen in New York uiteenlopend. Omstreeks 16.50 uur wint de Dow Jones 1,4 procent en de S&P500 1 procent .

Cyclische aandelen en waardeaandelen zouden - samen met de smallcaps - het meest baat hebben bij de verdere economische stimulus die de Democraten voorstaan. De financiële waarden profiteren van het vooruitzicht op een hogere economische groei. Bank of America schiet 7 procent hoger, Morgan Stanley wint 5,6 procent.

Een andere categorie die hoge ogen gooit, zijn de cannabisproducenten. Sinds de verkiezingsoverwinning van Joe Biden wonnen de ‘pot stocks’ al flink terrein. Het verbruik van cannabis is bovendien toegenomen tijdens de lockdowns. De toekomstige vicepresident Kamala Harris heeft beloofd cannabis te legaliseren. Aphria wint 12,5 procent, Hexo 16,4 procent en Cronos Group 15,1 procent.

Technologie onder druk

De Nasdaq Composite opende ruim 1 procent lager, maar intussen staat een kleine winst van 0,3 procent op het bord. Algemeen wordt verwacht dat onder een volledig Democratisch bewind de technologiereuzen strenger worden gereguleerd.

Een aantal beleggers stapt dan ook uit technologie en opteert voor aandelen die explicieter voordeel halen uit economische groei. Microsoft verliest 1,1 procent, Apple 1,4 procent en Facebook 1,8 procent.

Ook de thuisblijfaandelen staan onder druk. Het videostreamingbedrijf Netflix zakt 2,4 procent en Zoom Video Communications , bekend van zijn tool om online te vergaderen, geeft 3,3 procent prijs.