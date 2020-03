Wall Street test op bloedrode dag remmen uit

Op Wall Street was de verkoopgolf zo groot, dat de in 2013 ingevoerde handelsremmers voor het eerst hun nut bewezen.

De perfecte storm van coronavirus en oliecrash is ook op Wall Street aanbeland. Kort na opening tuimelde de Dow Jones meer dan 2.000 punten of 7 procent tot minder dan 24.000 punten.

De koersval is zo uitzonderlijk dat op Wall Street de handelsremmers in actie kwamen. En dit voor het eerst zijn de huidige handelsremmers in 2013 van kracht werden. Die 'pauze' van vijftien minuten treedt volgens de marktenregelgeving in werking van zodra de S&P500 - de breedste beursgraadmeter - meer dan 7 procent in het rood gaat (Level 1), idem als de koersval later oploopt tot 13 procent (Level 2). Pas al de S&P meer dan 20 procent (Level 3) tuimelt wordt de handel de rest van de dag geschorst.

De remmen lijken relatief gezien hun nut te bewijzen. Na de verplichte pauze was er even wat relatieve rust en escaleerde verkoopgolf tenminste niet, al kon je bezwaarlijk van 'herstel' spreken. De Dow Jones noteert in ochtendhandel nog 6,2 procent lager op 24.263 punten.

De kaalslag is het grootst bij de schalieoliebedrijven. Die kenden de voorbije jaren gefinancierd door goedkope schulden een enorme boom die de Verenigde Staten tot grootste olieproducent ter wereld katapulteerden. Probleem is dat die schalieolie relatief 'dure' olie is om uit de grond te halen. En nu de Saoedi's in hun clash met Rusland de kraan wijd opendraaien, bloedt de hele sector bij een olieprijs tussen 30 en 40 dollar cash.

Gevolg: beleggers zijn er steeds meer van overtuigd dat veel spelers op een bankroet of minstens een schuldherschikking afstevenen. Dat geldt zeker voor Occidental Petroleum , dat vorig jaar Chevron overtroefde en met een miljardenbod op Anadarko zwaar inzette op Texaanse schalieolie.

Occidental financierde die deal met vijftigjarige obligaties en dat papier noteert nu 'tweedehandes' nog aan 60 procent van de nominale waarde. Met andere woorden: beleggers gaan uit van een stevige schuldenknip. Occidental tuimelt 37 procent.