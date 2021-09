Wall Street trekt hoger naar rentebesluit

Een bestelwagen van FedEx in een straat in Chicago.

De Amerikaanse beurzen klimmen woensdag na vijf verliessessies uit het rood. FedEx krijgt een dreun nadat de pakjesbezorger zijn jaarprognose verlaagd heeft.

Wall Street slaagde er dinsdag niet in uit het rood te klimmen, woensdag lijkt dat wel te lukken. Althans in de vroege handel. De vrees dat Evergrande zal omvallen, is wat geluwd nadat de met schulden beladen Chinese vastgoedontwikkelaar liet weten voldoende geld te hebben om de intresten op een lokale obligatielening te betalen.

Ondanks de positieve indexen zijn beleggers voorzichtig. Om 20 uur Belgische tijd maakt de Federal Reserve zijn rentebesluit bekend. Mogelijk zal voorzitter Jerome Powell plannen ontvouwen om de massale stimulusmaatregelen, die werden ingevoerd om de klappen van de coronapandemie op te vangen, af te bouwen.

Omstreeks 16.35 uur wint de Dow Jones 1,1 procent en gaat de S&P500 0,9 procent vooruit. De Nasdaq Composite stijgt 0,8 procent.

Voor de beste prestatie in de vroege handel tekenen de energiewaarden, dankzij de klim van de olieprijzen. De WTI-olie wordt 1,9 procent duurder nadat de Amerikaanse voorraden vorige week sterker gedaald blijken te zijn dan verwacht. Marathon Oil wint 3,9 procent en ConocoPhillips 3,4 procent.

Ook de financiële waarden zijn in goeden doen. Bank of America stijgt 2,3 procent en Citigroup 2,2 procent.

Krapte

FedEx incasseert een mokerslag van 8,5 procent. De pakjesvervoerder wordt geconfronteerd met hogere loonkosten als gevolg van de krapte op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Sommige vestigingen van FedEx zijn onderbemand, zodat het bedrijf een beroep moet doen op derden om de pakjes aan huis te bezorgen.

In het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar 2021/22 steeg de omzet met 16 procent, maar de winst per aandeel daalde door de kostendruk. FedEx verlaagt zijn winstprognose voor het lopende boekjaar van 20,50-21,50 dollar per aandeel tot 19,75-21 dollar.

Sectorgenoot United Parcel Service , die pas eind oktober met kwartaalcijfers komt, deelt in de klappen en zakt 1,8 procent.

Recyclage

De autobouwer Ford Motor wint 2,3 procent. Ford gaat een partnerschap aan met de start-up Redwood Materials voor de recyclage van herlaadbare autobatterijen.