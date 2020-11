Wall Street trekt zich op aan gunstig vaccin- en economisch nieuws

De beurzen in New York beginnen vol goede moed aan de nieuwe handelsweek. De ontwikkeling van de coronavaccins loopt goed. Dat voedt de hoop op een volledige heropening van de economie.

Van het vaccinfront was er maandag andermaal goed nieuws. Het vaccin dat AstraZeneca samen met de universiteit van Oxford heeft ontwikkeld, blijkt tot 90 procent efficiënt, afhankelijk van de dosis. Dat is iets minder dan de vaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna, waarvan de toedoening wel grote logistieke problemen stelt.

Zondag zei een regeringsverantwoordelijke dat het vaccineren in de VS op 11 of 12 december kan beginnen.

Beleggers kregen in de vroege handel een gunstig economisch cijfer te verwerken. De bedrijfsactiviteit in de Verenigde Staten is in november in het hoogste tempo sinds maart 2015 gegroeid. De samengestelde PMI (indicator van de aankoopdirecteurs) steeg van 56,3 naar 57,9 punten. Een cijfer boven 50 wijst op groei, daaronder op krimp. Het hoge aantal coronabesmettingen lijkt voorlopig weinig impact te hebben op de economische activiteit.

Omstreeks 17 uur gaat de Dow Jones 0,8 procent hoger en de S&P500 0,5 procent. De Nasdaq Compositie blijft bijna stabiel. In deze verkorte handelsweek, donderdag is het Thanksgiving Day, is handel aan de dunne kant.

Snelprocedure

Onder de ‘coronawaarden’ gaat Pfizer 1,1 procent lager en wint Moderna 2,6 procent.

Ook Regeneron gaat hoger: het aandeel stijgt 0,8 procent. De Amerikaanse geneesmiddelendienst FDA heeft zaterdag een snelprocedure toegestaan voor Regenerons experimentele middel op basis van antilichamen om Covid-19 te behandelen. Dat middel kreeg president Donald Trump toen hij besmet raakte en ziek werd.

De oliewaarden zijn ook in goeden doen. De prijs van de WTI-olie stijgt met 0,9 procent naar 42,78 dollar door de hoop op een volledige hervatting van de economische activiteit in de loop van 2021. Valero Energy veert 6,3 procent op en ConocoPhillips 4,7 procent.

