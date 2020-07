Wall Street trekt zich op meevallende resultaten

In New York staan matige winsten op de borden nadat onder meer Advanced Micro Devices en General Motors beter – of minder slecht - presteerden dan verwacht. Beleggers hopen ook op een mild gestemde Fed.

Om 20 uur staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda. Algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank zich erg soepel zal opstellen nu het coronavirus weer lelijk huis houdt in zuidelijke en westelijke staten, en het economisch herstel doet sputteren.

Beleggers houden ook de gesprekken tussen Congres en Witte Huis in de gaten. Een nieuw stimuluspakket ter waarde van 1.000 miljard dollar krijgt scherpe kritiek van de Democraten.

Omstreeks 16.20 uur noteert de Dow Jones 0,3 procent in de plus. De S&P500 gaat 0,7 procent hoger en de Nasdaq Composite 1 procent.

De zwakkere prestatie van de Dow Jones is vooral de schuld van Boeing . De vliegtuigbouwer maakte zoals te verwachten was zwakke kwartaalresultaten bekend. Door de coronacrisis is de vraag naar vliegtuigen flink gedaald. De problemen met de 737 MAX, een toestel dat wereldwijd aan de grond staat, zijn ook nog steeds niet opgelost. De omzet daalde in het tweede kwartaal met een kwart tot 11,8 miljard dollar. Boeing leed een nettoverlies van bijna 2,4 miljard dollar. Het aandeel zakt 3,3 procent.

Chips voor servers

Een sterke stijger is Advanced Micro Devices . De chipfabrikant schiet 10,2 procent hoger na beter dan verwachte kwartaalresultaten en vooruitzichten.

In het tweede kwartaal boekte AMD een nettowinst van 157 miljoen dollar, ruim vier keer zoveel als een jaar eerder, op een 26 procent hogere omzet van 1,93 miljard dollar. Zonder uitzonderlijke elementen kwam de nettowinst uit op 18 dollarcent. Analisten rekenden op een winst van 16 cent op een omzet van 1,86 miljard dollar. AMD wint marktaandeel in de lucratieve markt van chips voor servers.

Voor het derde kwartaal rekent het bedrijf uit Santa Clara, Californië nu op een omzet van ongeveer 2,55 miljard dollar. De consensusprognose bedroeg tot dusver 2,3 miljard dollar. AMD verhoogde ook zijn jaarprognose. Voor 2020 stelt het nu een omzetgroei van circa 32 procent in het vooruitzicht dankzij een sterke positie in pc’s, gaming en datacenterproducten. Wall Street-analisten rekenden tot dusver maar op 25 procent groei.

Populaire pickups

Autobouwer General Motors (GM) heeft een erg moeilijk tweede kwartaal achter de rug, maar presteerde toch beter dan verwacht. De omzet daalde met 53 procent tot 16,8 miljard dollar. GM moest fabrieken tijdelijk sluiten door het coronavirus. Door de lockdowns waren showrooms dicht en konden consumenten ook amper buiten.

Onderaan de tabel staat een verlies van 780 miljoen dollar, het eerste sinds de constructeur na een faillissement weer tot leven kwam. Per aandeel komt het verlies neer op 50 dollarcent. Analisten hadden een veel forser verlies van 1,66 dollar verwacht. Het kleiner dan verwachte verlies is wellicht te danken aan het herstel van de verkoop in mei en juni, en aan hogere prijzen voor de populaire pickup-modellen. GM gaat 1,35 procent hoger.

Kassaticket

De vergelijkbare wereldwijde verkoop van Starbucks stortte met 40 procent in, wat grotendeels in lijn is met de verwachtingen. De omzet van de koffiebarketen belandde op 4,2 miljard dollar. Dat is 38 procent minder dan een jaar eerder, maar wel meer dan analisten hadden verwacht.

Om in te spelen op de door corona veranderde gewoonten heeft Starbucks meer ‘pickup stores’ geopend. Dat zijn kleinere koffieshops zonder zitgelegenheid. De keten zet ook volop in op levering thuis of op kantoor, maar heeft op dit vlak nog wat achterstand op sommige concurrenten.