Wall Street veert op aan begin cruciale week

Een reclamebord van Dunkin' Donuts in Manhattan, New York.

De Amerikaanse beurzen gaan hoger daags vóór de presidentsverkiezingen. De fastfoodgroep Dunkin’ Brands wordt overgenomen en schiet naar de biedprijs. AngloGold verdubbelt zijn dividenduitkering.

Het wordt een zeer belangrijke week, niet alleen voor de financiële markten maar bij uitbreiding ook voor de wereld. Dinsdag kiezen de Amerikanen tussen nog eens vier jaar Donald Trump of een eerste ambtstermijn voor Joe Biden. Donderdag staat het rentebesluit van de Federal Reserve op de agenda en vrijdag het maandelijkse banenrapport.

Omstreeks 16.20 uur wint de Dow Jones 2 procent en gaat de S&P500 1,8 procent hoger. De Nasdaq Composite blijft een beetje achter met 1,2 procent winst.

‘De markten komen deze week een beetje oververkocht binnen’, zei Sam Stovall van CFRA Research aan Bloomberg. Hij verwacht dat de beurzen volatiel blijven omdat het resultaat van de verkiezingen wellicht nog niet in de komende dagen helemaal vast zal liggen.

Donuts en ijs

Een sterke stijger is Dunkin’ Brands . Inspire Brands, dat gecontroleerd wordt door de investeringsgroep Roark Capital, legt 11,3 miljard dollar op tafel om Dunkin’ Brands in te lijven. Dat raakte vrijdag bekend. Het overnamebedrag is inclusief schulden. Het nieuws over een mogelijke overname hing al een week in de lucht. Het is een van de grootste restaurantdeals in jaren.

Inspire Brands ontstond twee jaar geleden uit de fusie van Arby’s (sandwiches) en Buffalo Wild Wings (kippenvleugels). Sindsdien werd de groep uitgebreid met Sonic (typische fastfood) en Jimmy John’s Gourmet Sandwiches.

Dunkin’ Brands baat meer dan 21.000 fastfoodzaken uit in meer dan 60 landen. Het is het moederbedrijf van twee ketens: Dunkin’ (koffie en bakwaren als donuts) en Baskin-Robbins (roomijsspecialiteiten).

Inspire Brands biedt 106,50 dollar in cash per aandeel Dunkin’ Brands. Dat is een premie van 20 procent boven op de slotkoers van 23 oktober, daags voor de berichten over een mogelijke overname bekend raakten. Het aandeel was vorige week al fors geklommen en wint nog eens 6,4 procent tot 106,10 dollar, dicht bij de biedprijs.

Gouden dividend

AngloGold Ashanti laat zich positief opmerken met een koerswinst van 7,7 procent. De Zuid-Afrikaanse goudmijngroep, die haar voornaamste notering heeft op de New York Stock Exchange, gaat voortaan 20 procent van haar vrije kasstroom uitkeren als dividend. Nu is dat 10 procent. Bovendien zal AngloGold voortaan twee keer per jaar een dividend uitkeren.