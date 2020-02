Wall Street verkoopt alles, behalve Gilead

Wall Street deelt in de wereldwijde verkoopgolf. Met uitzondering van twee aandelen die potentieel munt kunnen slaan uit het coronavirus.

Net als in Europa rolt er ook op Wall Street een verkoopgolf over de markten door de vrees voor de economische impact van het coronavirus. De Dow Jones noteert een kleine 3 procent lager op 28.149 punten. Beleggers vluchten in Treasuries, de meest liquide belegging ter wereld: met 1,37 procent is de tienjaarsrente in de Verenigde Staten nog een zucht verwijderd van het diepterecord van 2016 (1,36%).

Temidden het dieprode Wall Street valt Gilead Sciences extra hard op. De farmareus en partner van Galapagos trekt 4 procent hoger naar 72,47 dollar.

Beleggers hopen al een tijd dat Gilead remdesivir, een antiviraal middel tegen besmettelijke aandoeningen, potentieel kan inzetten in de strijd tegen het coronavirus. Bruce Aylward, assistent directeur-generaal bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) lijkt die hoop nu te bevestigen. 'Het is hét middel waarvan we op dit ogenblik denken dat het efficiënt kan zijn', liet Aylward op een persconferentie in Peking optekenen.

Nog een ander aandeel zit temidden de escalerende crisis rond 's werelds gezondheidszorg in de lift: Zoom Video Communications . De specialist in videoconferencing trok pas in april vorig jaar tegen 36 dollar per aandeel naar Wall Street en kende daar een euforisch debuut.