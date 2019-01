Wall Street vermurwt Wall Street met 100 miljard winst

Beleggers lopen weer warm voor Amerikaanse zakenbanken. Een collectieve 100 miljard nettowinst, meer blijkt na een beroerd 2018 niet nodig.

Terwijl de Europese banken blijven krasselen en door beleggers tegen bradeerprijzen gewaardeerd worden, floreren de Amerikaanse reuzen.

Goldman Sachs trekt na een beter dan verwacht kwartaalrapport op Wall Street een spurt van 6 procent en helpt zo de Dow Jones 0,6 procent hoger. Ook Bank of America vertaalt een beter dan verhoopt rapport in 6 procent winst.

Big Six

Ook al is 'de jongste drie maanden' voor beleggers en analisten al de lange termijn, dat kortetermijndenken kan niet verhullen dat de Big Six van Wall Street er een boerenjaar hebben op zitten. Op Morgan Stanley is het nog 24 uur wachten, maar de grote Amerikaanse zakenbanken hebben voor het eerst meer dan 100 miljard dollar nettowinst gemaakt. Het vorige record, 96 miljard dollar, dateerde uit 2016.

111,6 Boerenjaar, maar niet op de beurs Vijf grote Wall Street-banken krikten de nettowinst over 2018 met 80 procent op, tot 111,6 miljard dollar.

JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Citigroup en Goldman Sachs sloten 2018 collectief af met 111,6 miljard dollar winst, 80 procent meer dan de 62,3 miljard dollar over het boekjaar 2017. 2018 was voor Wall Street een beroerd jaar op Wall Street.

Maleisiƫ

Het moeilijke beursklimaat en de bijhorende angst voor een recessie voedde de vrees dat het beste stilaan achter de rug is. Bij Goldman Sachs kwam er een groot schandaal in Maleisiƫ bij, waardoor de zakenbank zelfs na de remonte van vandaag een kwart lager noteert dan een jaar eerder.

Maar woensdag lijken beleggers weer even als vanouds gecharmeerd door de winstmachine die achter Goldman schuilt gaat. Het kwartaalrapport leert nochtans dat de traders van de zakenbank een offday hadden: over het vierde kwartaal verschrompelden hun inkomsten door een kwakkelende obligatiehandel 22 procent naar 2,4 miljard dollar, over heel het boekjaar was er een een plusje van 2 procent.