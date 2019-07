Wall Street viert 'Powell pirouette' met vers record

Tien jaar onafgebroken economische expansie. En toch popelt de centrale bank om in de rente te knippen. Geen wonder dat Wall Street na tien jaar hausse in records blijft grossieren.

Wall Street zet woensdag zijn recordjacht voort. De winst is vrij gezapig, maar voor de S&P500 - de meest gevolgde 'brede' beursbarometer in New York - volstond een vrij kleine winst om kort na de opening zijn neus voor het eerst boven de grens van 3.000 punten te stoppen.

Voor Wall Street viert de bekroning van de langste 'bull run' ooit. Die begon op 9 maart 2009 bij 676,53 punten voor de S&P. In die tien jaar is Wall Street dus ruim verviervoudigd. Een hausse die hand in hand gaat met de langste economische expansie ooit: volgens de officiële Amerikaanse recessie-arbiters - de NBER - duurt de huidige expansie, die in juni 2009 begon, nu 121 maanden of iets meer dan tien jaar.

Record

Dat is een record sinds de start van de statistieken in 1854. Tot nog toe waren de gouden jaren 90 de recordhouder, met 120 maanden constante groei van maart 1991 tot maart 2001 in het 'Clinton-tijdperk'.

Dit jaar heeft de S&P er al een winst van 19 procent op zitten, een opvallende ommekeer sinds de hallucinante rit eind vorig jaar. De klim wordt aangevuurd door de techreuzen, zoals Facebook (+53%), Netflix (+42%), Microsoft (+36%) en Amazon (+34%).

De reden is eenvoudig. wat Wall Street-veteraan Ed Yardeni noemt het 'de pirouette van Powell'.

Rente

Tot eind vorig bleef Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), de rente verhogen. Dat was een strenger beleid dat telkens als 'motie van vertrouwen' in de sterke economie omschreven werd. Begin 2019 namen de Amerikaanse centraal bankiers, tot jolijt van beleggers, een spectaculaire bocht door de renteverhogingen plots op te bergen.

Nu heeft Powell de pirouette dus compleet gemaakt door in een toespraak voor het Congres duidelijk aan te geven dat de Fed rente op de vergadering van 31 juli verlaagt. Niet omdat de huidige economische toestand een renteknip noodzakelijk maakt, wel als 'verzekering' voor mocht de groei door het escalerende handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China ontsporen.

Wall Street houdt zelfs rekening met meerdere renteverlagingen in het komende jaar en is daarmee voortvarender dan Powell zelf. Daarom dat Wall Street nu enthousiast reageert op elke brok slecht nieuws vanuit Main Street, de reële economie zeg maar, en vice versa.