Wall Street: vlakke start, diepe duik, deels herstel

Tesla Model 3-wagens in een leveringscentrum in San Diego

In New York zitten de beurzen vandaag op een achtbaan. Na de publicatie van een zwak cijfer voor de dienstensector dook de Dow Jones prompt 325 punten lager. Intussen is de index helemaal hersteld.

De indicator van het Institute for Supply Management (ISM) voor de dienstensector kwam in september uit op 52,6. Dat is 3,8 punten lager dan in augustus en veel slechter dan de meest pessimistische prognose volgens Bloomberg. De groei van het ordervolume en de bedrijfsactiviteit vertraagde abrupt en de maatstaf voor de werkgelegenheid liet het zwakste beeld in ruim vijf jaar zien.

De afkoeling in de dienstensector komt bovenop een verder krimpende industrie en doet de vrees toenemen dat de Amerikaanse economie meer en meer in slechte papieren zit. Het maandelijkse banenrapport zal daar vrijdag mogelijk meer duidelijkheid over scheppen.

Vóór de publicatie van ISM-index noteerden de Amerikaanse indexen stabiel. Toen het slechte cijfer bekend werd, doken ze scherp omlaag, waarbij de Dow Jones tot 1,3 procent verloor. De paniek was van korte duur: intussen zijn de beurzen deels hersteld. Omstreeks 17.10 uur wint de Dow Jones 0,1 procent en de S&P500 0,3 procent. De Nasdaq Composite verliest wel nog 0,5 procent.

Bij de dalers is Tesla terug te vinden. De constructeur van elektrische auto’s gaat aardig uit de bocht met een verlies van 6,8 procent. Woensdagavond maakte Tesla bekend in het derde kwartaal een recordaantal van 97.000 wagens te hebben geleverd. Elon Musk had echter een cijfer van 100.000 leveringen niet uitgesloten, zodat er ontgoocheling is.

‘Als Elon Musk zegt dat ze naar 100.000 leveringen streven, hoop je op 102.000, niet op 97.000’, zei Gene Munster van investeringsgroep Loup Ventures aan Bloomberg. ‘Dit is een deuk in je geloofwaardigheid. Dit is een voorbeeld van Elon die niet gedisciplineerd is en het moeilijk heeft om verwachtingen te managen.’

Van een heel andere orde is de koersprestatie van Pepsico : de fabrikant van frisdranken en snacks kwam met bruisende cijfers over het derde kwartaal (tot 7 september) en wint3,6 procent. De omzet steeg met 4,3 procent tot 17,2 miljard dollar. De verkoop van de vitaminedrankjes van het merk Gatorade en van het mineraalwater Bubly liep vooral goed.