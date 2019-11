Wall Street: voorzichtigheid troef door tegenstrijdige signalen

Beleggers in New York verwerken tegenstrijdige berichten over de stand van de Amerikaans-Chinese handelsgesprekken. Beursmakelaar Charles Schwab zou dicht bij de overname van een grote concurrent staan.

De Amerikaanse beurzen gaan licht lager in de vroege handel. Beleggers weten niet goed wat denken van de laatste berichten over de onderhandelingen die de Verenigde Staten en China voeren met het oog op het sluiten van een voorlopig handelsakkoord.

De Chinese regering zei enerzijds dat ze bereid is al het mogelijke te doen om tot een akkoord te komen. Anderzijds kondigde Peking aan te zullen reageren nadat de Amerikaanse Senaat een resolutie goedkeurde die de actievoerders voor meer democratie in Hongkong steunt.

Charles Schwab op het overnamepad

Een opvallende stijger is Charles Schwab , dat 8,3 procent opveert. De grootste discounter onder de Amerikaanse beursmakelaars zou dicht bij een overname staan van TD Ameritrade Holding (+19,1%), vernam Bloomberg van een bron dicht bij het dossier. De samensmelting van twee grote beursmakelaars zou een reus creëren die beter toegerust is om de uitdagingen van vandaag het hoofd te bieden. De overname zou mogelijk nog vandaag worden aangekondigd.

Vorige maand zette Schwab de sector in rep en roer door geen commissies meer aan te rekenen voor de handel in Amerikaanse aandelen, trackers en opties. Een zet die andere makelaars node moesten volgen en die de koersen van sommige spelers onderuit haalde.

Een van de zwaarst getroffen bedrijven was TD Ameritrade, dat sindsdien 11 procent van zijn waarde verloor. In dezelfde periode won Schwab 7 procent bij. Het heeft nu een marktkapitalisatie van 57 miljard dollar; die van TD Ameritrade bedraagt 22 miljard dollar.

Juwelen

De Franse luxewarengroep LVMH heeft haar bod op de Amerikaanse juwelenproducent Tiffany & Co (+2,6%) verhoogd van 120 tot 130 dollar en krijgt nu toegang tot Tiffany’s boekhouding. Het blijft echter onzeker of er een deal uit de bus zal komen. Eerder deze maand verwierp Tiffany het eerste bod van LVMH, dat te laag werd bevonden. Analisten zijn verdeeld of het nieuwe bod, dat Tiffany op 16 miljard dollar waardeert, al hoog genoeg is.