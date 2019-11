Wall Street weer in de ban van groeivrees

De beurzen in New York gaan lichtjes achteruit. Zwakke Chinese cijfers en een sombere prognose van Cisco Systems wakkeren de vrees voor een wereldwijde groeivertraging aan.

Zowel de Chinese industriële productie als de kleinhandelsomzet bleef onder de verwachtingen. Een teken dat de handelsoorlog met de Verenigde Staten de Volksrepubliek pijn doet. Een handelsakkoord lijkt ook nog niet voor morgen te zijn. Er zijn diverse signalen dat de onderhandelingen niet van een leien dakje lopen.

Komt daarbij dat Cisco Systems woensdagavond lelijk ontgoochelde met zijn prognose voor het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar, grosso modo de periode november tot januari. De fabrikant van netwerkapparatuur en telecomuitrusting verwacht dat de omzet 3 tot 5 procent lager zal uitkomen dan een jaar eerder. Dat komt neer op circa 11,9 miljard dollar, terwijl analisten volgens Bloomberg op 12,8 miljard dollar rekenden. Ook de verwachting voor de (aangepaste) winst per aandeel valt tegen: tussen 75 en 77 cent. De gemiddelde analistenverwachting stond tot dusver op 79 cent.

De toenemende onzekerheid over de wereldeconomie weerhoudt Cisco’s klanten ervan te investeren in nieuw of bijkomend materieel. Cisco had eerder al gewaarschuwd dat het last had van de handelsoorlog. De Amerikaanse importtarieven zetten een rem op de verkoop, terwijl Chinese klanten uitwijken naar andere leveranciers van netwerkapparatuur. Het aandeel verliest 7,7 procent in New York.

Omstreeks 16.45 uur verliest de Dow Jones 0,1 procent. De S&P500 blijft nagenoeg stabiel en de Nasdaq Composite noteert 0,4 procent in de min.

Thuismarkt

Voor een vleugje zon zorgt Walmart (+1,2%). ’s Werelds grootste supermarktenconcern tekende over het eind oktober afgesloten derde kwartaal voor een omzetgroei van 2,5 procent tot 128 miljard dollar. Indrukwekkend was vooral de groei op de Amerikaanse thuismarkt. Daar was er voor het 21ste opeenvolgende kwartaal groei. In het derde kwartaal kwam in de winkels die minstens een jaar open zijn de groei op een stevige 3,2 procent uit, beter dan verwacht.

Ook de onlineverkopen zijn indrukwekkend. Zij namen met 41 procent toe, nog beter dan de 37 groei over het tweede kwartaal. De investeringen in e-commerce wogen wel op de bedrijfswinst, die met 5,4 procent zakte tot 4,7 miljard dollar.

Voor heel het lopende boekjaar tot eind januari verhoogt CEO Doug McMillon de winstprognose. Inclusief het overgenomen Indiase e-commercebedrijf Flipkart zal de winst per aandeel ‘lichtjes’ stijgen.

Verkoopadvies

Kraft Heinz verliest 4,1 procent. De voedingsgroep, die voor 26,7 procent in handen is van Berkshire Hathaway, kreeg een verkoopadvies van Goldman Sachs. In de voorbije drie maanden beleefde het aandeel een mini-rally en volgens het beurshuis is het nu welletjes geweest.