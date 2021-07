Wall Street: werkloosheid blijft een zorg

Smullen

Een van de sterkste stijgers op Wall Street is Domino’s Pizza . De fastfoodketen overtrof met zijn tweedekwartaalcijfers de verwachtingen. Zo kwam de winst per aandeel uit op 3,12 dollar op een omzet van 1,03 miljard dollar. Analisten hadden slechts 2,87 dollar verwacht op een omzet van 972 miljoen dollar.

De vergelijkbare omzet in de VS steeg met 3,5 procent. Het is al de 41ste kwartaalstijging op rij op de thuismarkt. Analisten hadden een daling van 1,3 procent van de Amerikaanse verkoop verwacht. Ook de internationale omzet, die met 13,9 procent aandikte, was een stuk beter dan verwacht (+8,9%).

Met de trein

Union Pacific , naar beurswaarde de grootste spoorwegmaatschappij in de VS, boekte in het tweede kwartaal 59 procent meer winst dan een jaar eerder, 1,798 miljard dollar om precies te zijn. De heropleving van de economische activiteit in Noord-Amerika dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen vertaalde zich in een sterkere vraag naar tal van grondstoffen en dus in meer vervoer.