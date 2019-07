Wall Street zet koers naar record

Met rendementsaandelen als J&J als motor lijkt de Dow Jones voor het eerst sinds oktober een record te gaan neerzetten.

Na twee aarzelende handelsdagen doet op Wall Street de Dow Jones nog eens een niet geheel overtuigende poging om het slotrecord van 3 oktober 2018 (26.828 punten) te verbeteren. De Dow gaat 0,3 procent hoger naar 26.846 punten.

De motor van de klim zijn typische rendementsaandelen als farmareus Johnson & Johnson gegeerd. Die zijn met hun relatief hoge en stabiele dividend steeds aantrekkelijker nu ook op Wall Street de langetermijnrente door de plotse bocht van de centrale bank fors gezakt is, van meer dan 3 procent in november tot minder dan 2 procent nu.

Op Nasdaq trekt Tesla na de beter dan verwachte productiecijfers - de groep leverde een recordaantal auto's af - over het tweede kwartaal een spurt van 5,7 procent naar 237,39 dollar. Een opsteker in wat een beroerd beursjaar is voor de pionier in elektrische auto's.

UBS laat zich nog niet vermurwen en handhaaft het 'verkopen'-advies en koersdoel van 160 dollar. Het beurshuis merkt fijntjes op dat statistieken over de leveringen niets zeggen over de resultaten. 'Prijsverlagingen, een grotere beschikbaarheid van goedkopere versie van de Model 3 en het uitdovende Amerikaanse belastingskrediet voor elektrische auto's gaven de vraag in het tweede kwartaal een boost', stipt analist Colin Langan aan.

Maar: 'De prijsverlagingen zullen waarschijnlijk aan de winstmarge vreten. Te meer daar Tesla van de duurdere Model S en Model X jaar op jaar 21 procent minder exemplaren afleverde'. Die modellen hebben een grotere winstmarge dan de Model 3, de middenklasser waarmee Tesla van niche- tot massafabrikant wil promoveren.

De grootste stijger op Nasdaq is Symantec , met een klim van 14,7 procent naar 25,35 dollar. De specialist in cyberbeveiliging zou volgens persbureau Bloomberg verregaande gesprekken voeren met chipfabrikant Broadcom voor een voername. Broadcom is al een tijdje bezig zich als 'chipbakker' te diversifiëren, richting software. Vorig jaar trok CEO Hock Tan al 18 miljard dollar uit voor CA Technologies.