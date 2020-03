Wall Street ziet rally wegdeemsteren

Op een Wall Street waar het herstel voor de Dow Jones - plus 0,9 procent naar 21.376 punten - gelet op de koersval eerder op de week relatief omzichtig is, laat één aandeel met een sprekende naam van zich spreken: Oracle . De wereldmarktleider in bedrijfssoftware kwam over het kwartaal tot eind februari met geruststellend degelijke cijfers.