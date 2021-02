Wall Street zoekt nieuwe records op

De hoop op extra stimulus stuwt de Amerikaanse beurzen andermaal naar nieuwe recordhoogtes. Oliewaarden en banken zijn op dreef. De speelgoedmaker Hasbro kan niet profiteren van de sterke cijfers.

Het Amerikaanse banenrapport van vrijdag was een tegenvaller. Tegelijk voedt het de hoop dat het Congres nu sneller instemt met het stimulusplan ter waarde van 1.900 miljard dollar dat president Joe Biden wil doorvoeren. Volgens minister van Financiën Janet Yellen zullen de Verenigde Staten al volgend jaar weer volledige tewerkstelling kennen als het plan wordt goedgekeurd.

Omstreeks 16.40 uur wint de Dow Jones 0,6 procent en gaat de S&P500 0,5 procent vooruit. De Nasdaq Composite moet niet onderdoen en stijgt 0,6 procent.

De olieprijs gaat 1,65 procent omhoog in New York tot 57,79 dollar. De vraag naar olie herstelt - en krijgt een boost door het koude winterweer in de VS en Europa - terwijl het aanbod beperkt blijft. Het productieplafond van de OPEC+ blijft voorlopig van kracht. Valero Energy wint 4,3 procent, Exxon Mobil schrijft 3,95 procent bij.

De stijgende rente in de VS geeft de bankwaarden dan weer een zetje. Bank of America wint 2,5 procent, Goldman Sachs gaat 2 procent vooruit.

Tesla snelt 1,85 procent vooruit, nadat de bouwer van elektrische auto’s had bekendgemaakt voor 1,5 miljard dollar aan bitcoins te hebben gekocht. Binnenkort kunnen kopers van een Tesla ook in de cryptomunt betalen. Tesla investeerde in de bitcoin met overtollige cash, geld dat niet nodig is voor de dagelijkse werking van het bedrijf. Op dat nieuws bereikt de bitcoin een nieuwe recordkoers.

Peppa Pig

Ouders hebben in het vierde kwartaal veel meer uitgegeven aan speelgoed en spelletjes om hun thuiszittende of online onderwijs genietende kroost bezig te houden, blijkt uit de vierdekwartaalcijfers van Hasbro . De omzet van de Amerikaanse speelgoedfabrikant steeg met 21 procent tot 1,72 miljard dollar. Analisten hielden rekening met 1,69 miljard dollar.

De nettowinst halveerde echter ruimschoots tot 105,2 miljoen dollar, van 267,3 miljoen dollar een jaar eerder. De oorzaak is te zoeken bij hogere verkoop-, distributie- en administratieve kosten, terwijl de overname van Entertainment One ook gepaard ging met 34,7 miljoen dollar aan lasten. Entertainment One is het bedrijf achter Peppa Pig, een succesvolle Britse tekenfilmreeks voor kleuters.