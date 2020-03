Wall Street zwoegt naar remonte

Na de mokerslag op maandag, is het voor Wall Street zwoegen om wat herstel op de bordjes te krijgen.

Ook op dinsdag blijft de handel op Wall Street bloednerveus. Na de uitschuiver van meer dan 2.000 punten of bijna 8 procent op maandag - het zwaarste dagverlies sinds de bankencrisis van 2008 - startte de Dow Jones dinsdag met 945 punten winst. Even later stond de oudste beursbarometer ter wereld weer in het rood, om rond de middag 1,6 procent winst te lukken naar 24.227 punten.

Een belangrijke rem op elk herstel van de Dow Jones is zwaargewicht Boeing . De vliegtuigbouwer zakt opnieuw 3,4 procent naar 219,38 en is nu exact gehalveerd sinds het slotrecord van 440 dollar op 1 maart 2019. Negen dagen later, op 10 maart, crashte een 737 MAX van Ethiopian Air, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Na de tweede crash op korte tijd werd de 737 MAX, het werkpaard van de luchtvaartindustrie, uit de lucht gehaald.

Sindsdien is het duidelijk dat het toestel weer in de lucht krijgen een werk van lange adem zal zijn en de stilgelegde product en schadeclaims van morrende klanten zwaar gaan inhakken op de cashflow. En daar komt nu dus ook nog eens een zware crisis in de hele luchtvaart bovenop, als gevolg van de mondiale verspreiding van het coronavirus die luchtvaartmaatschappijen in het aanbod doen hakken.