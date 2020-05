Walmart boekt sterkste groei in 20 jaar

Walmart floreert in volle pandemie, net nu de keten waar oprichter Sam Walton in 1940 de stiel leerde door de pandemie geveld is.

Wall Street neemt even wat gas terug na de scherpe rally op maandag, gevoed door optimisme over een prille klinische test rond een potentieel coronavaccin. De Dow Jones koerst 0,7 procent lager naar 24.413 punten.

Wie temidden de pandemie floreert is Walmart , de grootste privé-werkgever te wereld. De kwartaalomzet steeg 8,6 procent naar 134,6 miljard dollar. Op de Amerikaanse thuismarkten stegen de verkopen in de winkels die minstens een een jaar open zijn 10 procent, de sterkste stijging in bijna twee decennia.

'Het was een kwartaal zonder voorgaande', zei financieel directeur Brett Biggs in een interview met Bloomberg. 'We beleefden meerdere kwartalen in één. Eerst de hamsterwoede, dan een duidelijke vertraging begin april en dan weer een sterke toename naarmate Amerikanen hun cheques van de overheid in de bus ontvingen'.

235.000 Walmart werft 'een Gent' aan Om de enorme vraag te kunnen bolwerken, wierf Walmart afgelopen kwartaal 235.000 extra werknemers - bijna het equivalent van de bevolking van Gent - aan

Om de enorme toename van de verkopen - ook online, waar er 74 procent groei was - te bolwerken, wierf Walmart 235.000 nieuwe werknemers aan, bovenop de 1,5 miljoen 'associates' die de warenhuisreus in de Verenigde Staten al telde. Toch krikte Walmart de bedrijfswinst met 6 procent op naar 5,2 miljard dollar, netto steeg de winst per aandeel 5 procent naar 1,40 dollar.

Biggs schrapt uit voorzichtigheid de prognoses voor het lopende boekjaar, gelet op de grote onzekerheid over de impact van covid-19. Mede daardoor klimt het aandeel Walmart ondanks de sterke groei een bescheiden 0,6 procent naar 128,2 dollar.