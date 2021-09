Wankele reus Evergrande wil beleggers terugbetalen in vastgoed

De grote Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande die in zware moeilijkheden verkeert, hoopt dat beleggers geen terugbetaling in cash eisen.

Evergrande heeft via het sociaal netwerk WeChat duidelijk gemaakt hoe het zijn beleggingsproducten wil terugbetalen. Beleggers die investeerden in 'vermogensbeheerproducten' en een terugbetaling in vastgoed aanvaarden wordt gevraagd hun relatiebeheerder te contacteren.