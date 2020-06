Warner Music vlamt bij Wall Street-debuut

Een muziekcatalogus van Ed Sheeran over Pink Floyd tot Prince. Daar heeft Wall Street duidelijk oren naar.

Streaming. Het woord komt liefst 149 keer voor in het prospectus waarmee Warner Music deze week naar Wall Street trok. Muziek streamen via diensten als Spotify was precorona al 'hot' en is tijdens de lockdown gloeiend heet geworden. Warner benadrukt in dat prospectus dat in april - wereldwijd dé maand van de lockdown - de streaminginkomsten met 12 procent stegen.

Warner Music beschikt over een cataloog om u tegen te zetten: van Prince, Pink Floyd, Neil Young en David Bowie over hedendaagse sterren als Cardi B, Ed Sheeran en Bruno Mars tot regionale sterren als de Duitser Udo Lindenberg en de Frans-Malinese Aya Nakamura. Telkens u of ik één van die artiesten streamen, rinkelt bij Warner de kassa.

'Let's Dance' van David Bowie

Een beursgang die Wall Street dus als muziek in de oren klinkt: bij het debuut op Nasdaq betaalden beleggers net geen 29 dollar, 16 procent meer dan de intekenprijs van 25 dollar. Warner Music had de beursgang met één dag uitgesteld omdat het management het onkies vond tijdens Blackout Tuesday, de wereldwijde solidariteitsactie voor de zwarte gemeenschap in de Verenigde Staten, een beursdebuut te vieren.

Beleggers waarderen de muziekuitgever nu op meer dan 14 miljard. De verkopende aandeelhouders, de Brits-Amerikaanse miljardair Leo Blavatnik op kop, cashen net geen 2 miljard dollar.

Het sterke beursdebuut is natuurlijk deels te danken aan een gunstige omgeving: beleggers zetten ondanks de economische malaise zwaar in op herstel in de tweede jaarhelft, dankzij de versoepeling van de lockdown. Die hoop bracht de Dow Jones al 40 procent boven het dieptepunt van maart. Een rally die eerder al de Amsterdamse beursgang van Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet's tot een voltreffer maakte.