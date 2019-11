Warren Buffett stapt een skihuis binnen

De investering in Californische meubels met kapsones is wat verrassend. Buffett woont zelf vrij bescheiden in de thuishaven Omaha. Eén van zijn meest geliefkoosde participaties is de lokale Nebraska Furniture Mart, een soort Meubelen Verberckmoes maar dan op zijn Amerikaans supersized . Een winkel waar je manifest niét voor eiken tafels van 5.000 dollar moet zijn, al kun je als je het echt breed laat hangen wel met 40 procent korting een massief exemplaar van 1.379,99 dollar mee naar huis zeulen.

NFM was het levenswerk van Rose Blumkin, die de winkel in 1937 in Omaha uit de grond stampte en pas in 1983 op haar 89ste bereid was 'haar' winkel voor 60 miljoen dollar aan stadsgenoot Buffett te verkopen. Tot haar overlijden op 103 was ze er nog dagelijks te zien. Buffett schreef in zijn aandeelhoudersbrieven meerdere keren een ode aan 'Mrs. B', onder meer die over boekjaar 2011.