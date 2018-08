Warren en Charlie keren hun kar

Het gebeurt slechts heel zelden, maar Warren en Charlie hebben hun kar gekeerd! ’s Werelds bekendste en wellicht succesvolste belegger Warren Buffett, 87 intussen, en zijn 94-jarige secondant en vicevoorzitter Charlie Munger hebben hun afschuw van de inkoop van eigen aandelen opgegeven. Vanaf nu laten de statuten van hun holding Berkshire Hathaway de inkoop van eigen stukken toe, met als enige voorwaarde dat Buffett en Munger samen moeten oordelen dat de beurskoers beneden de intrinsieke waarde - ‘conservatief ingeschat’ - bengelt.

Veertig jaar lang was de inkoop van eigen aandelen taboe bij de holding. Pas in 2011 kwam er een piepkleine opening, met als voorwaarde dat de inkoop nooit duurder mocht zijn dan een tiende boven de boekwaarde (de waarde waartegen de activa in de boeken staan, wat bij Berkshire een pak lager ligt dan de intrinsieke waarde). Een jaar later werd de grens opgetrokken naar 120 procent van de boekwaarde. Maar Berkshire kon amper eigen stukken verwerven, omdat het aandeel bijna altijd boven die grenzen noteerde. Nu krijgen Buffett en Munger veel meer speelruimte.

De radicale shift is het gevolg van de massale opbouw van cash door de holding, waarvoor Buffett niet genoeg opportuniteiten vindt. De kassa is gezwollen tot 109 miljard dollar, ook al kocht hij recent nog grote pakketten van Apple bij. De aankoop van Berkshire-aandelen voldoet trouwens aan alle criteria die Buffett zichzelf oplegt: ‘Beleg in wat je kent en begrijpt’. Check! ‘Beter een prachtig bedrijf kopen tegen een doorsnee prijs, dan een doorsnee bedrijf tegen een prachtige prijs.’ Check! ‘Koop alleen iets waarmee je volkomen blij zal zijn als de markt voor tien jaar dichtgaat.’ Check! En ‘Investeer in bedrijven met de allerbeste en vooral eerlijke managers’. Check!

Grand cru classé

De aandelen van de week Jensen (+7,3%, 33,90 euro) Propere cijfers De halfjaaromzet steeg 4,3 procent, ook al had de wasmachinemaker voor een daling gewaarschuwd. Ook de winst viel beter mee dan verwacht, maar het orderboekje werd 14 procent dunner. Bpost (+4,5%, 13,92 euro) Postbode brengt degelijke brief Er viel geen negatieve kwartaalbrief in de bus bij Bpost, en dat was al een opluchting. De brievenpost deed het met een neergang van 4,2 procent beter dan verwacht. Het pakjesvervoer steeg ruim een kwart. Mithra (+3,6%, 35 euro) ‘De pil’ staat voor revolutie De resultaten van de jongste proeven met de anticonceptiepil Estelle in Europa en Rusland overtreffen de verwachtingen. De pil scoort met 99,5 procent efficiëntie tegen zwangerschap beter dan de bestaande middelen, terwijl er veel minder schadelijke nevenwerkingen zijn. Zenitel (+2,3%, 13,60 euro) Resultaten allesbehalve kritiek De producent van kritischecommunicatiesystemen wist de omzet 3 procent te doen groeien. Dankzij besparingen en meer efficiëntie steeg de bedrijfswinst zelfs 36 procent. Euronav (+1,4%, 7,35 euro) Hoera, de vloot krimpt De oliereder leed in het tweede kwartaal een nettoverlies van 12,5 miljoen dollar. Er is wel beterschap te ontwaren. De vraag naar olievervoer op zee blijft hoog, en voor het eerst sinds lang kromp de wereldwijde vloot lichtjes. Retail Estates (stabiel, 77,30 euro) Winkeltje spelen in Limburg De specialist in baanwinkels koopt zeven winkels in Limburg voor 9,75 miljoen euro.De financiering gebeurde door de uitgifte van 35.000 aandelen tegen 66 euro per stuk. Immobel (+0,8%, 53,40 euro) Kantoortje spelen in Luxemburg De projectontwikkelaar heeft zijn portefeuille in Luxemburg uitgebreid met een kantoorgebouw van 5.700 vierkante meter in de gemeente Strassen, volgens Immobel gelegen in een wijk in volle herontwikkeling. Ageas (-0,5%, 45,30 euro) Standvastig door de voorjaarsstormen De verzekeraar boekte 21 procent minder nettowinst wegens een laag beleggingsresultaat in België, waardeverminderingen in China wegens de berenmarkt in het land, en de lentestormen in het westen.De cashgeneratie viel wel mee. KBC (-1,1%, 63,50 euro) Beter bij de bank van hier De bank-verzekeraar presteerde in lijn met de verwachtingen, ondanks een daling van de inkomsten met 5 procent op jaarbasis. Vooral de verzekeringstak scoorde goed. Ahold Delhaize (-4,5%, 20,68 euro) Wint marktaandeel in ons land De winkelketen compenseerde wat magere verkoop- en winstcijfers in de VS met sterke resultaten in Nederland en België. In ons land verkocht de groep 1,4 procent meer en won ze marktaandeel. Winstnemingen plaagden de koers.

Berkshire dankt zijn opzwellende kassa aan de explosie van de nettowinst. Die verdrievoudigde in het tweede kwartaal, geholpen door de belastingverlagingen van Donald Trump. De Buffett-holding is niet alleen. Het resultatenseizoen op Wall Street is van een grandcruclasséniveau, het beste in acht jaar. Bijna alle bedrijven uit de S&P500-index hebben hun kwartaalcijfers intussen voorgelegd. Bijna 79 procent scoorde beter dan verwacht. De gemiddelde winstgroei prijkt op een fenomenale 23 procent, terwijl 2017 toch al geen slecht jaar was. Het contrast met Europa is groot, al kunnen we ook hier niet van een tegenvallend seizoen spreken. De grote Europese bedrijven zien de winst gemiddeld 8 procent toenemen, terwijl 56 procent de analistenprognoses overtreft. Vooral de duurdere euro op jaarbasis roomt bij de Europese ondernemers een deel van de resultaten af. Ook bij ons: bij Bekaert of Solvay knaagden valutaverschillen bijna 5 procent van de omzet weg. Die vergelijkingsbasis zal verbeteren nu de Amerikaanse dollar al enkele maanden in de lift zit.

Omdat de winstgroei groter dan de klim op de beurzen is, zijn de aandelen goedkoper geworden. De S&P500-index noteert tegen 19 keer de winst over de voorbije 12 maanden. In januari was dat nog 22 keer. In Europa is de koers-winstverhouding gezakt tot 15,5. Dat is in lijn met het historische gemiddelde. Maar de vrees over de gevolgen van de handelsoorlog blijft op het sentiment wegen. En misschien ook op de bedrijfswinsten, vandaar dat u best de voorbije drie maanden niet extrapoleert voor de komende kwartalen.

Bij ons valt het resultatenseizoen grosso modo mee. Het valt op dat heel wat bedrijven net als meester Buffett voor de inkoop van eigen aandelen opteren. Ageas (-0,5%, 45,30 euro) kondigde samen met zijn cijfers een nieuw inkoopprogramma ter waarde van 200 miljoen euro aan. Sinds 2011 spendeerde de verzekeraar 1,8 miljard euro aan zichzelf en vernietigde hij een kwart van de aandelen. Tegenstanders van inkoopoperaties stellen dat het voor bedrijven een zwaktebod is, en dat ze beter zouden investeren in interne of externe groei. Topman Bart De Smet speurt al een tijd naar overnames in België, Portugal en Indonesië maar potentiële prooien zijn schaars en duur. Als bedrijven dan toch geen betere doelen zien dan zichzelf, is eigen aandelen inslaan geen slecht idee. De winst moet daarna over minder stukken verdeeld worden, wat de koers ondersteunt. Bovendien is het voor de kleine beleggers fiscaal bijzonder gunstig. De aankoop is belastingvrij, terwijl bij een dividend vadertje staat met 30 procent aan de haal gaat.

Ageas kan de inkoop makkelijk betalen. Zelfs na het ophoesten van 1,3 miljard euro voor de schikking met de gedupeerde Fortis-aandeelhouders (vergeet niet uw claim in te dienen als u dat bent), blijft ruim een miljard in de kassa over. En nu BNP Paribas beslist heeft zijn verkoopoptie op 25 procent in AG niet uit te oefenen, kan Ageas ook dat geld bijhouden. Daardoor kan de verzekeraar eindelijk komaf maken met de demonen uit zijn verleden, en wellicht aanspraak maken op een betere kredietrating. De financieringskosten zullen aanzienlijk dalen.

Intussen stromen de inkomsten van Taiping Life vlotter dan ooit binnen. Die Aziatische dochter kon oprukken van de 8ste naar de 6de plaats in China. Dat is onder meer te danken aan de problemen bij concurrent Anbang, wiens topman de cel werd ingedraaid en zijn bedrijf daarna genationaliseerd. In China pas je best op je tellen. Vanuit de dochters stroomt volgens de analisten dit jaar 650 miljoen euro naar de Ageas-holding, genoeg om de inkoop én het dividend van 423 miljoen te betalen.

KBC (-1,1%, 63,50 euro) meldde dat het dit jaar ook al 200 miljoen euro spendeerde aan eigen aandelen en daarmee het inkoopprogramma heeft voltooid. De bank gaat 2,7 miljoen stukken vernietigen, waardoor de winst voortaan over 0,6 procent minder aandelen verdeeld moet worden. Telenet (-0,5%, 44,50 euro) startte met zijn inkoopprogramma van 300 miljoen euro. Econocom (-2,5%, 2,91 euro) voert er eentje van 30 miljoen uit en Ahold Delhaize (-4,5%, 20,68 euro) haalt voor 2 miljard euro van zichzelf uit de markt.

Betalen in aandelen

De inkopen doen de koers-winstverhouding zakken, waardoor de aandelen in de waarderingsmodellen van de analisten aantrekkelijker worden. Maar af en toe kan ook de uitgifte van nieuwe aandelen de winst stutten. De specialist in baanwinkels Retail Estates (stabiel op 77,30 euro) creëerde deze week 35.000 nieuwe aandelen om de aankoop van zeven winkels deels mee te betalen. Dat gebeurde tegen een waardering van 66 euro, minder dan de beurskoers maar boven de intrinsieke waarde van 63 euro. Voor het bedrijf is dat interessant, want het kan met de duurdere papieren aandelen panden verwerven die het bij wijze van spreken deels met ‘lucht’ betaalt. Al is dat voor de verkopers van die panden geen lucht. Ze krijgen in ruil meer diversificatie, en genieten mee van de knowhow van het management, dat al bewezen heeft veel waarde te kunnen creëren. Daardoor is het terecht dat sommige kwaliteitsaandelen boven hun intrinsieke waarde noteren.

Weet u trouwens welk bedrijf ’s werelds grootste inkoper is? Apple. De voorbije vijf jaar keerde de elektronicareus alle winst uit, via 55 miljard dollar dividenden en 165 miljard inkopen. Gemiddeld koopt Apple per kwartaal liefst 1,3 procent van zichzelf. Het wil zijn cashberg van 129 miljard op termijn naar nul terugbrengen. Voor Buffett klinkt dat als muziek in de oren. Hij bezit 5 procent van de iPhone-maker, en prees de inkopen. ‘Het beste wat je als belegger kan doen, is meestal niets doen’, is een van zijn mantra’s. Als hij dat volhoudt, wordt hij een steeds grotere Apple-eigenaar. En misschien wil Buffett met zijn verse inkopen wel een revanche, want Apple is een van de schaarse aandelen die het op lange termijn nog beter doen dan het zijne.

