Washington geeft 3.000 miljard verse schulden uit

2.999 miljard dollar. Dat is het duizelingwekkende bedrag dat de Verenigde Staten louter dit kwartaal aan nieuwe schulden zullen uitgeven. Zo kondigde het ministerie van Financiën maandagavond in een persbericht met de gortdroge kop ' Treasury announces marketable borrowing estimates ' aan.

'Uncle Sam' had al vóór de coronacrisis geen probleem om zijn schuldenberg van toen meer dan 23.000 miljard dollar te financieren. En die financiering is nu minder dan ooit een probleem, ook al beloopt de schuldenberg op dit ogenblik exact 24.921.325.976.814 dollar en 49 cent. Net geen 25.000 miljard dollar, of 117 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product.