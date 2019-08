Washington labelt Peking als muntmanipulator

Het label is grotendeels symbolisch, maar kan Amerikaans president Trump politieke rugdekking geven voor een verdere escalatie van het handelsconflict met China.

De Chinees-Amerikaanse handelsoorlog zit in een stroomversnelling. Donderdagavond kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een nieuw rondje invoerheffingen op Chinese producten aan. China reageerde maandag door zijn munt, de renminbi, voor het eerst sinds 2008 onder 7 per dollar te laten wegglijden.

De reactie van Washington liet maar een paar uur op zich wachten. Maandagavond liet de Treasury, het Amerikaans ministerie van Financiën, in een persbericht weten dat China bij de Verenigde Staten nu officieel te boek staat als wisselkoersmanipulator. Het is van 1994 geleden dat China nog dat label opgeplakt kreeg.

Symbolisch

De maatregel is grotendeels symbolisch. President Trump had het label 'manipulator' niet nodig voor de eerdere rondjes sancties tegen China. Potentieel kan het rapport Trump wel grotere rugdekking geven voor meer sancties tegen de Volksrepubliek. Chuck Schumer, de leider van de Democraten in de Senaat, fulmineert al jaren over Chinese muntmanipulatie.

De strijd met China verloopt ook tegen de achtergrond van de binnenlandse strijd die Trump met de Federal Reserve voert. Hij verwijt de Amerikaanse centraal bankiers met hun te streng beleid de dollar op te krikken, terwijl andere centraal bankiers - Mario Draghi bij de Europese Centrale Bank op kop - met een nulrentebeleid hun munten zo goedkoop mogelijk proberen maken om de economie te stimuleren.

Renteverhogingen

Of en wanneer een munt billijk gewaardeerd is, is het betere giswerk. Maar feit is wel dat de negen renteverhogingen die de Federal Reserve tussen eind 2015 en eind 2018 doorvoerde - vorige maand volgde de eerste renteknip in tien jaar - de dollar aantrekkelijker hebben gemaakt.