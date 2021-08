Washington viseert fondsenreus DWS over 'duurzame' claims

Een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC naar Deutsche Bank-dochter DWS toont dat veel bedrijven en grootbeleggers te gretig hun groene geloofsbrieven uitspelen.

De SEC is in tandem met het ministerie van Justitie een onderzoek begonnen naar DWS, de fondsendochter van de bankreus Deutsche Bank , die met 3.500 werknemers 859 miljard euro beleggersgeld beheert. Dat schrijft de Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ), DWS geeft geen commentaar.

Aan de basis ligt een klokkenluider: Desiree Fixler, tot voor kort de 'chef duurzaamheid' van DWS. Zij vertelde de WSJ eerder deze maand dat DWS de mate overdrijft waarin de duurzame drievuldigheid ESG (environmental, social, governance of milieu, maatschappij en bestuur) centraal staat in de beleggingsstrategie.

Letterwoord

In het DWS-jaarrapport over 2020, waar het letterwoord ESG 712 keer valt, claimt DWS bijvoorbeeld dat meer dan de helft van het vermogen beheerd wordt op basis van ESG-criteria, 'ESG integration' in het jargon. Een intern onderzoek zou echter aan het licht gebracht hebben dat slechtst een fractie van de beheerde fondsen echt volgens dat proces gerund wordt.

Een DWS-woordvoerder beperkte zich tegenover WSJ tot de opmerking dat de 'ESG-criteria continu in beweging' zijn. Die wildgroei aan ESG-criteria is veel waarnemers een doorn in het oog, zeker nu bij grote én kleine beleggers duurzaamheid een belangrijk beleggingscriterium is geworden.

ESG-beleggen is een groot maatschappelijk placebo. Tariq Fancy Ex-chef duurzaamheid bij BlackRock