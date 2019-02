Wat kunt u doen als belegger om het klimaat te redden?

Hoe kunt u als belegger, in uw portefeuille, rekening houden met het klimaat?

Er zijn steeds meer beleggingsproducten die bijdragen tot een duurzamer klimaat. Hoe gaat u te werk en waarop moet u letten? Een overzicht van de groene beleggingen en hun rendement.

Beursgenoteerde aandelen

Ook bij het traditionele beleggen in aandelen wint duurzaamheid aan belang. ‘In meetings met bedrijfsleiders ging het vroeger alleen over de cijfers. Vandaag is de vraag naar duurzame doelstellingen steeds meer standaard’, zegt Rudy De Groodt, die Europese aandelen analyseert bij de private bank van BNP Paribas Fortis.

Er bestaan ook al een tijdje analistenrapporten die niet eens de winstvooruitzichten of de schuldpositie bekijken. De duurzaamheidsonderzoekers sturen vragenlijsten naar de bedrijven en vergelijken ze met hun sectorgenoten op het vlak van milieu, sociale initiatieven en deugdelijk bestuur. De Groodt: ‘Doorgaans scoren bedrijven goed op alle criteria tegelijk. En de grootste bedrijven zijn trendsetters.’

Klein land, grote vervuiler De CO2-uitstoot van België is sinds 2000 gedaald, maar zit nog altijd boven het Europese gemiddelde. Hoe de sectoren in ons land het doen in vergelijking met de buurlanden, ziet u op tijd.be/co2.

De scores zijn niet publiek. Voor wie graag zo milieubewust mogelijk belegt, hebben de experts van Fortis een algemene tip. ‘Blijf dicht bij huis. De regulatoren in Europa zijn onnoemelijk veel strenger dan in groeilanden zoals China of Brazilië’, zegt Guy Janssens. Hij leidt een duurzaam dakfonds dat miljarden beheert voor de klanten van BNPP Fortis.

Alle aandelen in de Euro Stoxx 50 horen bij de milieuvriendelijkste bedrijven van hun sector. Hoogvliegers uit de Lage Landen zijn onder meer ING, Koninklijke Philips en ASML. Lager op de rangschikking, met enkel aandelen uit de eurolanden, staan AB InBev, Engie en Unilever.

De eenvoudige uitleg voor duurzaam beleggen is dat een goede bedrijfscultuur hand in hand gaat met verbeterende resultaten. Maar volgens De Groodt bieden net de bedrijven die er duidelijk op vooruitgaan de interessante beleggingskansen. ‘Shell is aan een inhaalbeweging bezig, maar ook AB InBev. Ze kunnen verbluffende cijfers voorleggen over een verlaagd waterverbruik en een kleinere CO2-uitstoot. Het verwondert niet dat zoiets doorsijpelt in de cijfers.’

Voorts noemt De Groodt Danone, Deutsche Telekom en Ahold Delhaize. ‘De Albert Heijn-keten is leidend in de supermarktgroep. Ze werkt aan de traceerbaarheid van de voeding en veel winkels wekken hun eigen elektriciteit op.’

Coöperatieve aandelen

Bij de coöperatieve vennootschappen die in een beter leefmilieu investeren, is Ecopower een bekende Belgische naam. De coöperatie investeert in installaties voor hernieuwbare energie, zoals windturbines, zonnepanelen, kleine waterkrachtcentrales en een pellet- en houtbrikettenfabriek. Ecopower is een van de 23 energiecoöperatieven die door de Nationale Raad voor de Coöperatie zijn erkend, net als Limburg Wind en Wase Wind.

Coöperatieve vennootschappen geven coöperatieve aandelen uit die in principe een vaste waarde hebben. Zulke aandelen zijn net als gewone aandelen risicodragend kapitaal. Het debacle van Arco en Groenkracht heeft geleerd dat beleggers die coöperatieve aandelen kopen het geïnvesteerde geld geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

Coöperatieve vennootschappen mogen een dividend van maximaal 6 procent uitbetalen. Ecopower betaalde over het boekjaar 2017 een dividend van 2 procent. Limburg Wind keerde 3,75 procent uit. Coöperatieve aandelen zijn minder vlot verhandelbaar dan beursgenoteerde aandelen. Bij Ecopower staan de aandelen vast voor zes jaar.

De dividenden die coöperatieve vennootschappen in 2019 uitkeren, zijn tot 800 euro vrijgesteld van roerende voorheffing. De coöperatieve vennootschap int bij de uitkering de roerende voorheffing, maar belastingplichtigen kunnen in 2020 via de aangifte van de personenbelasting de roerende voorheffing op dividenden tot 800 euro terugvorderen.

Informatie over projecten van energiecoöperaties waarin u kunt beleggen, vindt u op www.coopalacarte.be.

Groene obligaties

Groene obligaties zijn obligaties waarvan de opbrengst wordt geïnvesteerd in projecten voor een beter leefmilieu. Met de richtlijnen van de internationale vereniging van kapitaalmarkten (ICMA) kunt u beoordelen of een obligatie groen is.

Er bestaan ook instellingen die groene obligaties doorlichten. Dat is geen luxe, want sommige doen vragen rijzen. Toen Schiphol in oktober 2018 als eerste Europese luchthaven een groene obligatie uitgaf, merkten ecologisten op dat het toenemende luchtverkeer bijdraagt tot de uitstoot van broeikasgassen. Schiphol zegt de opbrengst van de obligatie te investeren in energie-efficiënte gebouwen en elektrisch transport, en zo de duurzaamste luchthaven ter wereld wil worden.

In België heeft het waterzuiveringsbedrijf Aquafin als eerste groene obligaties uitgegeven. Later volgden onder meer het vastgoedbedrijf Cofinimmo en de Belgische staat. Cofinimmo investeerde in ecologische gebouwen en huisvesting voor kwetsbare personen. De middelen van de groene staatsobligatie vloeien vooral naar Infrabel en de NMBS.

Bij de uitgifte van de groene obligaties van Aquafin, Cofinimmo en de Belgische staat konden alleen grote beleggers zoals banken en verzekeraars intekenen. Kleine beleggers kunnen op de secundaire markt de groene staatsobligatie kopen. Het brutorendement van die obligatie met vervaldag in 2033 bedroeg gisteren 1,01 procent.

Particulieren kunnen ook via een beleggingsfonds aan de slag. Sommige banken hebben fondsen die vooral of alleen in groene obligaties investeren, zoals het Parvest Green Bond Fund van BNP Paribas en de Rivertree Bond Euro Green Bonds van de Luxemburgse private bank KBL.

Volgens BNP Paribas steeg de wereldwijde index van groene obligaties sinds eind 2013 meer dan de wereldwijde index van alle obligaties.

Beleggingsfondsen

Verscheidene banken en vermogensbeheerders hebben ook beleggingsfondsen die investeren in een wereldwijde korf van aandelen van bedrijven die bijdragen tot een duurzamer klimaat. Voorbeelden zijn het KBC Eco Fund Climate Change en Parvest Climate Impact van BNP Paribas.

75 procent van vermogen KBC Eco Fund Climate Change investeert minstens 75 procent van zijn vermogen in bedrijven die bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering en/of de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

KBC Eco Fund Climate Change investeert minstens 75 procent van zijn vermogen in bedrijven die bijdragen tot de strijd tegen de klimaatverandering en/of de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Het boekte de jongste tien jaar een rendement van gemiddeld 6,3 procent per jaar. Ter vergelijking, de wereldwijde aandelenindex MSCI World leverde in dezelfde periode een return op van 12,5 procent per jaar.