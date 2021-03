Wat u moet weten over de grootste beurshype van het moment

Galapagos-stichter Onno van de Stolpe wordt er bestuurder van en de beursapp eToro trekt ermee naar de beurs. Waarom zijn blancochequebedrijven plots zo populair?

Onno van de Stolpe, de CEO van Galapagos, schaart zich als bestuurder achter de nieuwste spac, European Biotech Acquisition Corp (EBAC). Spacs of Special Purpose Acquisition Vehicles vragen beleggers eerst geld en beslissen vervolgens welke overname ze daarmee doen in de komende twee jaar. Het helpt dus als de initiatiefnemers van het vehikel al bewezen hebben dat ze beleggersgeld nuttig aan het werk kunnen zetten.

Waarom zijn spacs plots razend populair?

Spacs bestaan al decennia op de beurs. Al die tijd leidden ze een eerder obscuur bestaan. Sinds de lente van vorig jaar is de populariteit plots beginnen toe te nemen. Vorig jaar haalden spacs in de Verenigde Staten 83 miljard dollar aan vers geld op. Dit jaar trekken elke dag ongeveer vijf spacs naar Wall Street. Ook in Europa zijn ze een trend.

Schermvullende weergave

The Economist schrijft de oorsprong van de hype toe aan de ondernemer Richard Branson, die zijn ruimtevaartbedrijf Virgin Galactic fuseerde met een spac. De spac die jarenlang rond 10 dollar noteerde, piekte eerder dit jaar op net geen 60 dollar. Dat soort succesverhalen trekt nieuwe beleggers aan.

Waarom wil iedereen een spac?

De spacs zijn een vetpot, zowel voor de initiatiefnemers (of sponsors) als voor de begeleidende bankiers. De sponsors hebben uitzicht op een belang van 20 procent in het fusiebedrijf. De bankiers organiseren bij een klassieke beursgang een langdurige roadshow en laten analisten uitgebreide rapporten schrijven. Bij een spac is dat niet nodig, wat leidt tot hogere marges. Deutsche Bank is sinds begin dit jaar een toptienwereldspeler geworden in beursintroducties. Zonder spacs zou Deutsche Bank maar het nummer 16 zijn, berekende Bloomberg. Deutsche Bank heeft het geluk dat het in 2007 een team overnam van de Amerikaanse broker Legend Merchant. Dat hield zich jarenlang in stilte bezig met... spacs.

Is beleggen in een spac gevaarlijk?

'Spacs vertonen tekenen van een bubbel', zegt Jeffrey Bunzel, het hoofd kapitaalmarkten bij Deutsche Bank. Honderden spacs zijn op dit moment naarstig op zoek naar een overnameprooi. Het is zonneklaar dat het grote aanbod aan spacs het risico op te dure overnames vergroot. Wie niet akkoord gaat met de overname kan in principe zijn geld terugvragen, maar dat hangt af van de kleine lettertjes in het prospectus.

Spacs zijn samen met de bitcoin de grootste beurshype van het moment, wat het risico op ontgoochelingen vergroot. Het aandeel van Virgin Galactic halveerde sinds de piek in februari. Uiteraard kon een bitcoin-spac niet uitblijven. De beurs- en bitcoinapp eToro trekt naar Nasdaq via een fusie met de spac FinTech Acquisition Corp, berichtte eToro dinsdag. Het geheel wordt gewaardeerd op 10,4 miljard dollar.

Zijn er fiscale addertjes onder het gras?