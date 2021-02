Waterstofaandeel vlamt bij debuut in Parijs

Beleggers waarderen HRS, een specialist in 'pompstations' voor waterstof, op 200 keer de omzet over het voorbije boekjaar.

Waterstof is een populair beleggersthema . Dat bewijst het beursdebuut van Hydrogen-Refueling-Solutions (HRS) op het minder gereglementeerde segment van Euronext, Euronext Growth. Een segment dat beleggers met wat kilometers op de teller nog kennen als Alternext en in Brussel onder meer de brouwerij van Haacht , een ander soort 'waterstofaandeel', omvat.

HRS haalde met de beursgang tegen een intekenprijs van 25 euro 85 miljoen op. Het 16 jaar oude bedrijf is specialist in 'pompstations' voor voertuigen op waterstof. Op dit ogenblik zijn er dat 34, 32 in Europa - naar eigen zeggen goed voor 17 procent van het op dit ogenblik 'geïnstalleerde park' - en twee in de Verenigde Staten. De twee Amerikaanse stations liggen logischerwijs in de meest milieubewuste deelstaat, Californië: Silicon Valley-epicentrum Palo Alto en Anaheim nabij Los Angeles.