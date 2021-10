'We betreden een radicaal andere economie'

Vergeet het tijdperk van gezapige groei en economische stabiliteit. De komende vijf jaar zijn economische cycli korter en heftiger, met booms en busts en grotere inflatieschommelingen. Beleggen wordt uitdagender, waarschuwt Pimco-hoofdeconoom Joachim Fels.

Het beloven woelige jaren te worden, als we de obligatiefondsreus Pimco mogen geloven. ‘De komende vijf jaar zullen de groei en de inflatie van de wereldeconomie onzekerder, volatieler en uiteenlopender zijn dan in het decennium vóór de pandemie. Beleggingsrendementen zullen waarschijnlijk lager en volatieler zijn.’ Zo begon Fels de presentatie van het jaarlijkse ‘secular outlook’-rapport van Pimco.

Er is gevaar voor groene overregulering, zodat het pad naar een klimaatvriendelijkere economie hobbelig belooft te zijn. Joachim Fels Hoofdeconoom Pimco

De voorspelde woeligheid is een bijproduct van ‘het tijdperk van transformatie’ dat Pimco ziet, met structurele trends in drie domeinen: milieu, digitalisering en maatschappij. Elk van die trends dreigt de economie onvoorspelbaarder te maken. ‘De aandacht voor klimaatverandering kan leiden tot een groene investeringsboom en desinvesteringen uit fossiele energie, maar tijdens de transitie zijn pieken in energieprijzen mogelijk die de groei ondermijnen en de inflatie stuwen’, aldus Fels. ‘Daarnaast is er gevaar voor groene overregulering, zodat het pad naar een klimaatvriendelijkere economie hobbelig belooft te zijn.’

Ongelijkheid

Ook de digitalisering van de economie, die door de pandemie een boost heeft gekregen, kan verschillende richtingen uitgaan. Ze heeft de productiviteitsgroei hoger getild, waardoor de economie meer produceert per gewerkt uur, en Fels verwacht daar de komende jaren een blijvend effect van. ‘Maar daar staan winnaars en verliezers tegenover, met mogelijk groeiende ongelijkheid en toenemende steun voor populistisch beleid’, zegt hij. Het is ook moeilijk te voorspellen hoe de economie postpandemie evolueert. Meer thuiswerk? Andere consumptiepatronen als er wantrouwen over virussen blijft?

Het resultaat zijn economische cycli die korter en heftiger zijn. Ze zullen ook verschillen tussen diverse landen en regio’s omdat de transformaties niet overal tegen dezelfde snelheid zullen gebeuren. Zeker niet met een budgettair beleid dat volgens uiteenlopende verkiezingscycli loopt en almaar belangrijker wordt. Ook de evolutie in inflatie zal daardoor verschillen, terwijl booms en busts in groene energie of cryptomarkten mogelijk zijn.

Huiswerk

Voor de directe toekomst verwacht Fels dat de gestegen energieprijzen en de verstoorde aanvoerketens de economische groei drukken, om vanaf de tweede helft van 2022 weer aan te trekken. Bezorgdheid over stagflatie vindt hij voorbarig omdat de economie nog altijd bovenmatig groeit.