'We krijgen gouden eeuw voor biotechnologie'

Hoofdstrateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis verwacht fusies tussen biotech- en andere technologiebedrijven.

Na het recente, forse herstel van de aandelenmarkten is BNP Paribas Fortis relatief voorzichtig over de vooruitzichten voor de beurzen in de nabije toekomst. 'We zijn neutraal', zei Gijsels bij de toelichting van de beleggingsstrategie.

De negatieve reële rente is een goede omgeving voor aandelen, goud en vastgoed. Philippe Gijsels Hoofdstrateeg BNP Paribas Fortis

Over de vooruitzichten op langere termijn is hij optimistischer. 'Naar alle waarschijnlijkheid krijgen we een lange periode van negatieve reële rente. De financiële geschiedenis leert dat dat een bijzonder goede omgeving is voor reële activa, zoals aandelen, goud en vastgoed.'

Gijsels beklemtoont dat beleggers meer dan ooit voor langetermijnthema's moeten kiezen. 'De ontwikkeling van biotechnologie versnelt. We staan aan de vooravond van een gouden eeuw voor biotech, en niet ver van fusies tussen biotech- en andere techbedrijven. Die ondernemingen zullen een rol spelen bij het opvolgen van de gezondheid en toedienen van geneesmiddelen. Daarnaast zullen de investeringen in infrastructuur toenemen en een groene toets krijgen.'

De strateeg blijft positief over goud en zilver en maakt zich geen grote zorgen over de Belgische vastgoedmarkt. 'Veel bedrijven hebben hun dividend verlaagd of zelfs geschrapt. Vastgoedbedrijven zullen dividenden blijven betalen. Dat biedt een buffer.'

Budgettaire stimulus nodig

Koen De Leus, de hoofdeconoom van BNP Paribas Fortis, vindt dat België te weinig doet om de economie te ondersteunen. 'België is samen met Frankrijk, Spanje en Italië een van de landen die het zwaarst is getroffen door de coronacrisis.' Hij verwacht dat de Belgische economie in 2020 met 11,1 procent krimpt en in 2021 met 4,3 procent opveert.

'De budgettaire stimulus bedraagt tot nu 1,4 procent van het bruto binnenlands product', zei De Leus bij de voorstelling van de economische vooruitzichten. 'Dat is relatief weinig in vergelijking met andere landen. Vandaag moet de overheid de heropstart van de economie een duw in de rug geven. De oplopende schuld moeten we later tackelen.'

Er zijn volgens de econoom twee soorten maatregelen nodig. In de eerste plaats moet de overheid de investeringen met een grote positieve impact op de economie verhogen. Hij denkt aan investeringen in mobiliteit en digitale infrastructuur, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en extra uitgaven voor onderwijs en herscholing.

Duitse ondernemingen kunnen dankzij de overheidssteun voor een prikje veel Belgische kmo's overnemen. Koen De Leus Hoofdeconoom BNP Paribas Fortis