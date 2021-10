'We mogen tijdelijk karakter hoge inflatie niet te veel beklemtonen'

De bestuurders van de Europese Centrale Bank (ECB) benadrukken iets te veel het tijdelijke karakter van de hoge inflatie. Dat zegt Pierre Wunsch, de Belgische ECB-bestuurder en gouverneur van de Nationale Bank.

'Ik ben een klein beetje bezorgd over onze communicatie', signaleert Wunsch in een interview met MNI Market News. 'We hebben zo veel beklemtoond dat het tijdelijk is dat de indruk kan ontstaan dat we de inflatie niet naar 2 procent willen duwen.'

ECB-voorzitster Christine Lagarde en andere bestuurders hebben herhaaldelijk onderstreept dat de hoge inflatie in de eurozone vooral te wijten is aan tijdelijke factoren. De ECB voorspelde in september dat de inflatie in 2022 weer onder de doelstelling van 2 procent zal dalen.

Wunsch: 'Ik ben het eens met het argument dat wat we vandaag zien een grote tijdelijke component heeft. De grote vraag is of een opeenvolging van schokken in combinatie met een krappe arbeidsmarkt op een bepaald moment zal leiden tot tweederonde-effecten.'

Afbouw stimulus

Met tweederonde-effecten bedoelt Wunsch een snellere stijging van de lonen die leidt tot een duurzaam hogere inflatie. Hij merkt op dat er anekdotische aanwijzingen zijn van beginnende loondruk.