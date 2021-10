'We zien overal looninflatie'

De CEO van de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zegt dat de hoge inflatie niet een tijdelijk fenomeen is. 'We zien een stijging van de reële lonen door de hele economie.'

'De inflatie is een onderwerp dat bovenaan staat bij iedere investeerder die ik spreek en zeker bij iedere CEO die een bedrijf runt van welke grootte dan ook', zegt CEO David Solomon van Goldman Sachs in een interview met de zakenzender Bloomberg. 'Er is zeker inflatie, maar we hebben het een tijd niet gezien. De vraag is hoe we hier nu mee omgaan.'

'We zien nu inflatie in de reële lonen in alle sectoren van de economie', vervolgt de zakenbankier. Daarmee lijkt hij zich de scharen achter vergelijkbare kritiek van CEO Brian Moynihan van Bank of America en de topman van Morgan Stanley, James Gorman. Ook Moynihan zei onlangs dat de inflatie-opstoot 'duidelijk niet tijdelijk' is.

Krappe arbeidsmarkt

Door het rappe postpandemische herstel is er een krappe arbeidsmarkt in de VS. Bedrijven hebben vooral moeite om de personen te vinden met het juiste profiel voor de job. Het aantal vacatures is opgelopen tot een recordaantal van 10,9 miljoen, terwijl er slechts 7,7 miljoen werklozen zijn. Werkgevers geven toe aan de druk om hogere lonen aan te bieden. Het gemiddelde uurloon steeg in september met 4,6 procent jaar op jaar, tegenover 4 procent in augustus.

Een ander probleem in de VS is de beroepsbevolking, het aantal personen dat beschikbaar is voor de arbeidsmarkt. Deze daalde in september met 183.000 personen. Mogelijke verklaringen zijn angst voor besmetting door de deltavariant van het coronavirus of de eis van sommige werkgevers dat het personeel zich laat vaccineren.