‘We zijn grote fan van de Belgische banken'

CoCo’s, obligaties die banken als kapitaalbuffer kunnen inzetten, blijven een interessante belegging dankzij de gezondheidskuur die de Europese banksector onderging. Dat meent de vermogensbeheerder La Française. Vooral KBC valt in de smaak.

‘Contingent convertibles’, ofwel CoCo’s, kwamen op na de financiële crisis. Het geld dat banken ophalen met dat hybride schuldinstrument wordt bij de kapitaalratio geteld die ze moeten aanhouden als buffer tegen verliezen. Als de bank in de problemen komt - typisch als ze haar minimale kapitaaleisen niet langer haalt en zo de ‘trigger’ van de CoCo activeert - worden de couponbetalingen geschrapt of wordt de obligatie automatisch omgezet in kapitaal. Een belegger die een CoCo van de verkeerde bank koopt, kan dus alles verliezen.

De Spaanse Banco Popular bewees vorig jaar dat dat geen denkbeeldig risico is. Nadat ongeruste klanten hun geld begonnen weg te halen, besliste de Europese Centrale Bank (ECB) alle aandelen en CoCo’s van Banco Popular op nul te zetten en de bank voor 1 euro te verkopen aan Banco Santander.

KBC is een van de gezondste Europese banken en blijft een veilige haven. jérémie boudinet obligatiefondsbeheerder La française

Volgens Jérémie Boudinet, obligatiefondsbeheerder en CoCo-specialist bij La Française, leert het voorval twee dingen. ‘Dat je er als CoCo-belegger niet op moet rekenen iets van je geld te recupereren bij problemen, en dat de trigger van je CoCo geactiveerd wordt nog voor de minimale kapitaalratio is bereikt. De toezichthouder zal doorgaans vroeger ingrijpen. Je moet als belegger dus inschatten of een bank voldoende buffer heeft bóven de minimaal vereiste buffer.’ Om die reden kiest La Française voor ‘kwaliteitsbanken’ met een robuuste kapitaalratio.

Gezondheid

Beleggen in CoCo’s is dan ook inzetten op de gezondheid van de banksector. Boudinet heeft er een positieve kijk op. ‘De Europese banksector staat er beter voor dan enkele jaren geleden, met dank aan de strengere regelgeving rond kapitaaleisen. Banken zetten meer kapitaal opzij, wat slecht is voor aandeelhouders omdat er dan minder geld is voor dividenden maar goed is voor CoCo-houders. Dankzij de heroplevende economie zijn er ook minder probleemkredieten. Kortom, het systeemrisico is fors kleiner geworden.’

De betere gezondheid van Europese banken weerspiegelt zich in het gekrompen renteverschil of de spread tussen CoCo’s en de gewone obligaties van banken. ‘Terwijl het gemiddelde rendement op CoCo’s begin 2016 8 à 9 procent bedroeg, is dat teruggevallen tot 4,7 à 5 procent’, zegt Boudinet. ‘Dat is nog altijd aantrekkelijk in vergelijking met de 2 tot 3 procent rendement voor risicovollere bedrijfsobligaties met een BB- of rommelrating. Daar staat een CoCo-emittent van hoge kwaliteit tegenover. De structuur van het product is weliswaar riskanter.’ Net om die reden laat de toezichthouder FSMA niet toe dat CoCo’s in België verkocht worden aan particuliere beleggers.

Italië

Kieskeurigheid blijft vereist. ‘Er zijn nog grote verschillen tussen nationale banksectoren, met Italië als uitschieter. Maar zelfs in Italië moet je differentiëren. De twee grote banken, UniCredit en Intesa Sanpaolo, staan er goed voor met elk een buffer die zo’n 12 miljard euro boven het minimum ligt. Daartegenover staan banken met problemen, Banca Carige uit Genua op kop. Die dreigt gered te moeten worden, wat andere verzwakte kleinere banken kan treffen. Maar een brede besmetting vrezen we niet. Ook de stijgende rente op Italiaans staatspapier, dat massaal in handen van de banken is, zou geen overdreven impact mogen hebben.’

Over de Belgische banksector is La Française enthousiast. ‘We zijn een grote fan van Belgische banken. KBC is een van de gezondste Europese banken en blijft een veilige haven: geen kredietproblemen, een goede kapitaalratio, een succesvol Iers filiaal, en met slechts een beperkt risico in Bulgarije. Belfius is dan weer aantrekkelijk omdat het heel conservatief beheerd wordt. Een beursintroductie - nu weliswaar uitgesteld - zou de toegang tot de kapitaalmarkt vergroten. En een fusie met de verzekeraar Ethias zou meer diversificatie brengen.’