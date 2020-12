'We zitten in een Labrador-rally'

De markten zijn volgens analisten aan het doorschieten. 'Alles gaat omhoog, van zwakke aandelen tot junkbonds.'

Volgens Martin Arnold van de zakenkrant Financial Times (FT) zitten we in een Labrador-markt: een markt waarbij beleggers overal vrolijk bij beginnen te kwispelen. Wij zeggen trouwens liever: 'Jack-markt' (zie video). Maar we zitten volgens het FT nu eenmaal in de 'everything rally'.

Wint onze beleggingshond Jack de beursrally?

Daarmee bedoelt de zakenkrant dat nu alles omhoog gaat: zelfs de meest zwakke aandelen, rommelobligaties en ook de bitcoin stijgen.

De allesrally is bezig sinds de nieuwsstroom die binnenkwam over zeer performante coronavaccins. Dat voedde bij beleggers de hoop dat de economie sneller dan verwacht terug naar 'normaal' kan. Maar ze zijn niet erg kritisch op de reële omgeving waarin we ons nu bevinden: namelijk in een economisch zeer zwakke omgeving als gevolg van alle coronamaatregelen. Daardoor gaat de wereldeconomie volgens de ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dit jaar met 4,4 procent krimpen, een daling die niet gezien is sinds de Grote Depressie. Dat het vaccinnieuws de aandelen van de 'oude economie' fors hoger heeft geduwd blijkt wel uit het volgende plaatje:

Optimisme

Vooral het herstel van de Stoxx Europe 600 Banks (lichtblauw) in het plaatje is opmerkelijk. De situatie voor banken ziet er nu beter uit dan voor het coronavaccin, maar banken hebben nog altijd te maken met dat er door de tweede coronagolf wederom forse economische klappen komen. De herinvoering van zware coronamaatregelen in Europa zal er zeker voor zorgen dat nog meer ondernemers niet meer aan hun betalingen kunnen voldoen, waardoor banken wederom moeten afschrijven.

De hoofdstrateeg van Bank of America, Michael Hartnett, raadt beleggers dan ook aan om hun blootstelling aan aandelen wat terug te schroeven, omdat de markten nu in een 'full bull'-stadium zitten. Door het hoge optimisme zijn de markten volgens hem gevoelig voor een mogelijke correctie.