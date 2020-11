'We zitten in een beleggersnirvana'

Zakenbank JP Morgan voorspelt dat een effectief vaccin en een gekortwiekte Joe Biden Wall Street tegen eind 2021 nog eens een kwart hoger kunnen tillen.

Zeggen dat beleggers er een prima paar dagen hebben opzitten, is een understatement van formaat. Eerst de uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De verhoopte blauwe Democratische golf die op korte termijn een stimulusprogramma van 2.000 miljard dollar door het Congres kon jagen, bleef uit. Maar beleggers kregen een troostprijs waar ze bij nader inzien even goed mee kunnen leven: een Democratische president Joe Biden, die hoogstwaarschijnlijk 'gekortwiekt' wordt door een Republikeinse Senaat.

Met twee partijen die elkaar neutraliseren in het Congres zullen grote belastingsverhogingen of revoluties in de regelgeving moeilijk gestemd kunnen worden Dubravko Lakos-Bujas JPMorgan

'Een zege van Biden met bijhorende wetgevende patstelling is een goudlokje-scenario voor aandelen, het beleggersnirvana zo je wil', zegt Dubravko Lakos-Bujas, Amerikaanse hoofdstrateeg van zakenbank JPMorgan.

'Met twee partijen die elkaar neutraliseren in het Congres zullen grote belastingsverhogingen of revoluties in de regelgeving moeilijk gestemd kunnen worden, terwijl de globale handelsoorlog minstens een beetje getemperd kan worden.'

Om het plaatje helemaal compleet te maken was er dan maandag nog het nieuws dat Pfizer en BioNTech een grote doorbraak geboekt hebben in het onderzoek naar het coronavaccin. Een doorbraak die de wereld plots uitzicht biedt op een sneller dan verhoopte versoepeling van het slot dat grote delen van 2020 op het sociale en economische leven zat.

Verlaat-het-huis-aandelen

In eerste instantie onstond maandag prompt de moeder van alle rotaties: beleggers stortten zich op zwaar afgestrafte 'verlaat het huis-aandelen', zoals bioscopen, luchtvaartmaatschappijen en bierbrouwers. Tegelijk verkochten ze typische thuisblijfaandelen die ze dit jaar de stratosfeer in gekocht hadden, van Amazon over HelloFresh en Zalando tot Zoom.

De aandelenmarkten hebben nu de beste voedingsboden in jaren voor een duurzame rally Dubravko Lakos-Bujas JPMorgan

Los van die rotatie ziet Lakos-Bujas een stevige 'bull market' gloren, ook al noteert Wall Street nu al dicht tegen een recordpeil.

'De aandelenmarkten hebben nu de beste voedingsboden in jaren voor een duurzame rally. De grote zorgen van de jongste jaren, handelsoorlogen, verkiezingen, pandemie, zijn aan het opklaren, zeker nu er uitzicht is op een effectief covid-19 vaccin. Ook niet te vergeten: de centrale banken blijven onverkocht in stimulusmodus.'

De strateeg merkt op dat bedrijven uit de S&P 500, de brede beursbarometer op Wall Street, hun cashbuffer weer bijna tot een record hebben aangedikt. 'Dat opent perspectieven voor meer fusies of inkopen van eigen aandelen in 2021'.

+25% You ain't seen nothing yet JPMorgan ziet de S&P500 eind 2021 tot 4.500 punten stijgen, bijna 1.000 punten of een kwart boven het huidige peil

Lakos-Bujas wijst er ook op dat veel beleggers, die vaak sceptisch stonden tegenover de rally eerder in 2020, nog relatief weinig in aandelen zitten. Hij ziet die beleggers bijna 'mechanisch' weer in de markt stappen naarmate de huidige volatiliteit afneemt (veel vermogensbeheerderders kopen automatisch als er minder pieken en dalen op de beurs zijn, 'volatility targeting' in het jargon, red.).

En dus zet de strateeg zich schrap voor een steviger dan verhoopte rally. 'We verwachten dat de S&P500 ons koersdoel van 3.600 punten voor het eind van het jaar zal overschrijden. Tegen begin 2021 is 4.000 punten haalbaar en er is potentieel om tegen eind volgend jaar aan 4.500 punten te zitten'. Dat laatste koersdoel is bijna 1.000 punten of een kwart boven het huidige koerspeil.