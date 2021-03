Weegt trage vaccinuitrol op ondernemersvertrouwen?

Terwijl de VS en het Verenigd Koninkrijk in sneltempo naalden in armen zetten, verloopt de vaccinuitrol in veel Europese landen traag. Dat kan knagen aan het vertrouwen.

Woensdag om 10.00 uur komt de PMI, een graadmeter die het ondernemersvertrouwen meet, uit voor de eurozone. Economen verwachten dat de indicator met 0,3 punten is gestegen naar 49,1 punten. Een cijfer onder 50 wijst op een daling van de activiteit in de privésector.

De deelindicator voor de dienstensector zou uitkomen op 46 punten. De Europese dienstensector wordt hard geraakt door de coronapandemie. Door de verschillende lockdownmaatregelen van veel Europese landen moeten winkels sluiten. Als ze open mogen blijven - zoals in België het geval is - zien ze minder klanten door de angst een besmetting op te lopen in de winkel.

De verwachting voor de industrie-PMI is met 57,6 punten een stuk beter. Dat komt omdat vooral de Duitse industrie weer op stoom begint te komen door een hogere vraag uit China en door een heropleving van de automarkt. Maar ook daar is het niet enkel zonneschijn, want door een chiptekort kan de auto-industrie niet ten volle van de hogere vraag profiteren.

Het kan dat de cijfers woensdag slechter zijn dan de door economen verwachte cijfers. Dat komt omdat zeker de jongste weken het aantal besmettingen op het oude continent oploopt. In combinatie met de trage vaccinuitrol zijn overheden daarom genoodzaakt met nieuwe coronamaatregelen te komen of versoepelingen uit te stellen. Die maatregelen zullen de groei verder fnuiken, waardoor ondernemers mogelijk minder vertrouwen hebben in de Europese economie.