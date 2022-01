Wegsmeltende werkloosheid onderstreept krappe arbeidsmarkt VS

De Amerikaanse economie creëerde in december 199.000 banen, veel minder dan de 400.000 tot 450.000 jobs die economen voorspeld hadden. Ook in november was de banengroei al onder de verwachtingen gebleven, al stelt het ministerie van Arbeid dat cijfer nu in zijn maandelijkse jobrapport opwaarts bij van 210.000 naar 249.000.