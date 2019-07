Wegwijs in de 'festivalkalender' van de belegger

Barco trapt vandaag een drukke zomer vol halfjaarcijfers af. Een overzicht.

Terwijl de rest van de natie op congé is, is het vanaf klokslag half acht voor de Belgische belegger gedaan met de zomerse rust. Dan rapporteert Barco de resultaten over het eerste halfjaar, minder dan drie weken na het afsluiten van het halfjaar.

Meteen het startschot voor een druk cijferbombardement tijdens juli en augustus. Terwijl in een niet zo ver verleden het gros van beursgenoteerd Brussel tot september wachtte om inzage te geven in de cijfers per 30 juni, wordt nu gelukkig het geduld van de belegger minder op de proef gesteld. De eerste piek met kleppers als AB InBev, Bekaert, Melexis, Umicore en Solvay komt er al tegen eind juli.

Wanneer publiceert welk bedrijf? U kunt het hier checken (artikel loopt onder tabel door). Let wel: we hebben alleen de bedrijven die in juli en augustus rapporteren opgenomen, niet de 'laatkomers'. Zijn de data niet zichtbaar, klik dan hier.





Met deze tabel gidsen we u door de ‘festivalzomer’. We proberen ook een indicatie te geven in welke mate beleggers de lat hoog hebben gelegd. Dat doen we door de koersprestatie tot nog toe in 2019 mee te geven, plus tegen hoeveel keer de verwachte winst over 2019 het aandeel noteert. Hoe spectaculairder de klim en hoe hoger de waardering, hoe meer ruimte voor ontgoocheling bij de minste dissonant. En vice versa, natuurlijk.