Welke Belgische en Nederlandse aandelen doorstaan de nieuwe coronagolf?

Nu er weer een tweede golf aan coronabesmettingen dreigt, somt het beurshuis KBC Securities de aandelen op waarin u kunt schuilen.

Het coronavirus slaat weer wild om zich heen. Zelfs Astrixdorp Duitsland, dat toch lange tijd dapper stand hield met zijn Germaanse corona-efficiency, ziet de infecties weer stevig oplopen. De analisten van KBC Securities geven de namen vrij waarin u kunt schuilen voor een nieuwe golf.

Surfen op volatiliteit

Met een nieuwe ophanden zijnde besmettingsgolf is de kans groot dat ook de financiële markten weer deining laten zien. In dat geval kunt u schuilen in het aandeel Flow Traders . De Nederlandse arbitragespecialist verdient namelijk geld aan de handel in trackers. Wanneer beleggers hun portfolio's herschikken stijgt het aantal transacties, waardoor de kassa begint te rinkelen bij Flow Traders. 'We verwachten daarbij dat de expansie van de trackermarkt zich doorzet. Dat gecombineerd met de toegenomen penetratie in de Amerikaanse en Aziatische markten zal leiden tot een groei in het aantal transacties.' Het beurshuis hanteert een opbouwen-advies en een koersdoel van 35,50 euro.

Maar u kunt ook terecht bij de beursuitbater Euronext . Want ook dat bedrijf verdient aan een hogere volatiliteit op de financiële markten door een groter aantal aandelentransacties. 'De deal met Borsa Italiana zorgt voor meer schulden en dat is niet ideaal voor beleggers die zoeken naar veilige havens. Maar de sterkere handelsactiviteiten zouden hiervoor moeten compenseren.' KBC Securities noemt Euronext een 'ondergewaardeerde' speler in de markt voor financiële infrastructuur die nog meer potentie heeft op het gebied van diversificatie en optimalisatie. Het beurshuis hanteert een houden-advies en een koersdoel van 98 euro. Vrijdag slaan beleggers deze tip in de wind: geschrokken van het prijskaartje van de beurs van Milaan duwen ze het aandeel 5 procent lager.

Voorts is er nog een speler in de financiële infrastructuur waar u onderdak kunt vinden tegen de coronastorm: Adyen . 'Samen met andere technologische groeiaandelen liet Adyen zien dat het een zeer sterke weerstand heeft tegen de coronapandemie.' Maar de prijs voor de kwaliteit gaat samen met hoge koers voor het aandeel. KBC Securities adviseert bijgevolg om 'afbouwen' met een koersdoel van 1.150 euro.

Pakketjes

U kunt natuurlijk ook kijken naar wat u zelf meer doet sinds de coronacrisis: online shoppen. Daar weet een speler in logistiek vastgoed als VGP goed op in te spelen. 'VGP is goed gepositioneerd om te profiteren van logistieke trends door zijn sterke management, zijn grote grondbank en de sterke coöperatie met Allianz via de drie joint ventures. We denken daarom dat VGP de mogelijkheid heeft om substantieel te groeien in de toekomst.' Het beurshuis denkt echter wel dat de groeimogelijkheden al verdisconteerd zitten in de prijs van het aandeel, waardoor het een houden-advies en een koersdoel van 129 euro hanteert.

Of u kijkt natuurlijk naar de persoon die u tegenwoordig al thuiswerkend wat vaker ziet: de postbode die uw pakketje komt brengen. Als u bestelt bij een speler als Bol.com zult u hebben gemerkt dat de postbode vaak een Nederlands accent heeft en dat hij in de steeds vaker bij ons gespotte busjes van PostNL rijdt. Ook PostNL profiteert dus van de covidcrisis. KBC Securities hanteert een houden-advies en een koersdoel van 2,90 euro.

ASML

Het beurshuis voelt zich ook goed bij ASML . 'In theorie zou je verwachten dat de vraag naar chips gedreven wordt door de economische groei', stellen de analisten. Daardoor zou je verwachten dat de maker van chipmachines juist kwetsbaar is voor de crisis. 'Maar de ASML is de enige aanbieder van de belangrijke EUV-systemen, waarmee hoogwaardige chips vervaardigd kunnen worden. We denken dat de uitrol van EUV een sterke aandrijver van de groei zal zijn tot voorbij het volgende decennium.'

'De combinatie van unieke prijsmacht en herstellende omzetgroei moet de marges hoog houden vanaf 2020', vervolgt KBC Securities. 'Daarnaast is de zichtbaarheid op toekomstige cashflows groter dan bij andere machinebouwers. Tijdens deze onzekerheid in de chipsector denken we dat ASML juist geprijsd is.' ASML trapt woensdag het Europese resultatenseizoen af.

Lotus Bakeries

Ook de koekjesbakker Lotus Bakeries laat zich niet omverwaaien door de koude wind van covid. 'De verkopen bleven stijgen dankzij Lotus Biscoff dat in staat was om zijn internationale expansie voort te zetten voor zijn speculooskoekje, speculoospasta en speculoosijs. 'We verwachten dat de verdere internationalisering van het ijs en de lancering van het nieuwe sandwichkoekje de internationale reikwijdte van Biscoff zal boosten.' KBC Securities heeft een opbouwen-advies en koersdoel van 3.200 euro voor het aandeel uitstaan.

Resilux

Voorts is PET-flessenfabrikant Resilux weerbaar tegen een tweede golf. 'De eerste golf liet zien dat zij er weinig invloed van ondervonden', zegt het beurshuis. 'We drinken nog altijd evenveel water en frisdranken thuis als daarvoor. Ook de recyclage-activiteiten waren niet geïmpacteerd door corona. Resilux heeft geen echt voordeel bij corona, maar is wel prima bestand tegen het virus.' De analisten hanteren voor Resilux een koopadvies en koersdoel van 175 euro.

Sofina

Van alle holdings die de analisten volgen is Sofina het best bestand tegen een nieuwe reeks besmettingen. 'Sofina is niet immuun voor de crisis, maar het heeft wel een geografisch sterk gediversifieerde portfolio, waardoor het minder kwetsbaar is voor landgebonden coronamaatregelen.'

Het beurshuis wijst erop dat bepaalde deelnemingen van de Boël-holding zelfs profiteren van een tweede golf. 'De grootste deelnemingen zoals de leerapp Byju, de onlinelifestylewinkel The Hut Group en de supermarktketen Colruyt hebben juist baat bij de crisis.' KBC Securities geeft een houden-advies en een koersdoel van 240 euro.