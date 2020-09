Welke president geeft de beurs de meeste rugwind?

Nu de Amerikaanse president Donald Trump in de peilingen inloopt op zijn uitdager Joe Biden, zetten beleggers zich schrap voor de slotfase van de campagne. Trumps waarschuwing dat de Democraat Biden de beurs zal onderuithalen, is volgens analisten ongegrond.

Met een iconoclast als Donald Trump op het stembiljet is het niet verwonderlijk dat beleggers en marktwatchers zich meer dan anders opwinden over de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen. Niet alleen omdat Trumps regeerstijl en die van zijn uitdager Joe Biden mijlenver uiteenliggen, maar ook door de mogelijke chaos rond de verkiezingen zelf.

Een heruitgave van 2000, toen er pas zes weken na de verkiezingsdag een winnaar was nadat Al Gore de handdoek had geworpen, lijkt volgens analisten almaar realistischer. Vooral Trump - die nu al de legitimiteit van de verkiezingen in twijfel trekt - lijkt zich niet zomaar neer te leggen bij een eventuele nederlaag. Het tellen van de vele stembiljetten die als gevolg van de coronapandemie via de post binnenkomen, kan ook een tijd duren.

Volatiliteit

‘De kans bestaat dat we een dramatischere versie van 2000 krijgen, met een lang uitgesponnen strijd en vervelende onzekerheid. Voor de financiële markten zou dat op korte termijn ontwrichtend zijn, al verwacht ik geen grote correctie’, zegt Matt Miller, die als politieke econoom van de vermogensbeheerder Capital Group de impact van de Amerikaanse politiek op beleggingen inschat. Aanslepende onzekerheid vertaalt zich doorgaans in nerveus schommelende beurzen. De posities van optietraders leren dat de markt de nodige volatiliteit verwacht rond de verkiezingsdag en de dagen erna.

Een heruitgave van 2000, toen er pas zes weken na verkiezingsdag een winnaar was, zou ontwrichtend zijn voor de financiële markten op korte termijn.

Het beurshuis UBS waarschuwt voor aanzienlijke beursschommelingen als niet meteen een winnaar bekend is, vooral in de eerste vier dagen na de verkiezingen. Goud en Amerikaans staatspapier kunnen daar volgens UBS van profiteren door hun rol als vluchthaven. Dat gebeurde ook in 2000, toen aandelen fors onder druk kwamen te staan. De Amerikaanse S&P500-index verloor toen 12 procent in de zeven weken na de verkiezingen, al speelden ook andere factoren, zoals een toenemende recessievrees en de leeglopende internetzeepbel.

‘Wij verwachten niet meteen een herhaling. Enkele weken onzekerheid hoeft niet al te negatief te zijn voor aandelen’, meent Jon Adams, fondsbeheerder en Amerika-expert bij de vermogensbeheerder BMO. Hij sluit niet uit dat we een gecontesteerde verkiezing krijgen, maar een lange periode zonder duidelijke winnaar is volgens hem onwaarschijnlijk. ‘Daarvoor moeten de peilingen een spannende race voorspellen, en dat is momenteel niet het geval. Biden ligt 7 procent voor in de nationale peilingen en leidt ook in de cruciale swingstaten. Wij gaan ervan uit dat hij wint. Zijn voorsprong in de peilingen krimpt wel, maar dat is typisch naarmate de verkiezingsdag nadert.’

Vennootschapsbelasting

Miller is minder overtuigd. Voor hem is het fifty-fifty. ‘Trump is erin geslaagd de kiezers een keuze te bieden. Hij beweert de beste economie van de wereld gecreëerd te hebben. Het coronavirus deed die ontsporen, maar hij vindt zichzelf het beste geplaatst om de economie weer te doen bloeien, terwijl Biden volgens Trump alleen maar de belastingen wil verhogen en regels wil invoeren. Volgens de peilingen is het vertrouwen in Trump nog altijd groter als het op de economie aankomt.'

Dat spoort met het idee dat bedrijfsvriendelijke Republikeinen - met hun aandacht voor lage belastingen en deregulering beter zouden zijn voor de economie en de beurs dan de Democraten, die meer inzetten op herverdeling. De regering-Trump volgde alvast het draaiboek door de belastingen te verlagen - de vennootschapsbelasting ging van 35 naar 21 procent - en het mes te zetten in regels voor onder meer de energie- en financiële sector. Alleen al voor de energiesector schrapte Trump meer dan 70 milieuregels.

De Amerikaanse beurs presteerde bijgevolg goed onder Trump, die niet naliet regelmatig te pronken met verse beursrecords. De lagere vennootschapsbelasting krikte de bedrijfswinsten op en zette ook een turbo op de inkoop van eigen aandelen door bedrijven, wat hun koersen verder stuwde.

Niet uitzonderlijk

En toch deed de beurs het de voorbije vier jaar niet uitzonderlijk goed. Trump moet zijn meerdere erkennen in zijn twee Democratische voorgangers in het Witte Huis. Onder Bill Clinton won de Amerikaanse beurs jaarlijks gemiddeld 17,5 procent, onder Barack Obama 16,3 procent, leren cijfers van researchbedrijf CFRA. Trump moet het stellen met een kleine 14 procent, en dan krijgt de beurs al even een stevige boost van het ultrasoepele beleid van de Amerikaanse centrale bank (Fed).

Wie verder teruggaat in de tijd, stelt vast dat Amerikaanse aandelen sinds 1900 gemiddeld beter gedijen onder een Democratische president dan onder een Republikein. Hetzelfde geldt voor de economische groei, die sinds 1947 gemiddeld 3,6 procent per jaar bedroeg met een Democraat in het Witte Huis tegenover 2,6 procent met een Republikein, blijkt uit cijfers van de zakenbank Liberum.

Het weerhoudt Trump er niet van luid te waarschuwen dat de beurswinsten met Biden zullen ‘verdwijnen’. Analisten klinken veel minder alarmistisch, ook al wil Biden inderdaad het tarief van de vennootschapsbelasting weer optrekken van 21 naar 28 procent en de meerwaardebelasting verhogen van 23,8 naar 39,6 procent voor inkomens boven 1 miljoen dollar.

Verkoopgolf

De hogere vennootschapsbelasting kan volgens het beurshuis JPMorgan in 2021 5,5 procent van de winst van S&P500-bedrijven wegknippen, terwijl de inkoop van eigen aandelen met 100 miljard dollar zou dalen. Op de langere termijn heeft een wijziging van de vennootschapsbelasting evenwel nauwelijks impact op de bedrijfswinsten, stelt Deutsche Bank vast.

Bidens hogere meerwaardebelasting kan beleggers aanzetten in november en december nog snel hun aandelen te verkopen.

De hogere meerwaardebelasting - die 450 miljard dollar over tien jaar moet opleveren - kan beleggers aanzetten in november en december nog snel hun gestegen aandelen te verkopen alvorens het hogere tarief van kracht wordt. Vooral de aandelen die de voorbije jaren het meest gestegen zijn zouden daarbij kwetsbaar zijn voor een verkoopgolf. De vraag is ook wat beleggers doen met de opbrengst van de verkopen: herinvesteren in de beurs of aan de zijlijn blijven?

Blauwe golf

Maar zelfs als Biden het Witte Huis verovert, is het niet zeker dat hij beide belastingverhogingen kan doorvoeren. Daarvoor moeten de Democraten ook de Senaat heroveren op de Republikeinen, zodat ze het volledige Congres - het Huis van Afgevaardigden en de Senaat - beheersen en de nodige wetten kunnen goedkeuren. Zo’n ‘blauwe golf’ lijkt een dubbeltje op zijn kant te worden. Veel hangt af van hoe sterk Trump presteert: een afstraffing vertaalt zich mogelijk ook in het verlies van de Senaat.

Van de drie verkiezingsscenario’s die Adams naar voren schuift is een blauwe golf volgens hem het minst gunstige voor de financiële markten, zonder dat het evenwel negatief hoeft te zijn voor Amerikaanse aandelen. ‘Bovendien hangt de invoering van een belastingverhoging af van de economische situatie’, zegt Adams. ‘De Democraten zullen de belastingen alleen verhogen als de economie voldoende stevig is om dat op te vangen, anders dreigt de rekening te volgen bij de tussentijdse verkiezingen in 2022.’

Tegenover de belastingverhoging staat ook een economische boost die Biden met een ambitieus investeringsplan tot stand wil brengen. De Democraat wil over een periode van vier jaar 2.000 miljard dollar investeren in infrastructuur en groene projecten, met als doel het elektriciteitsnet tegen 2035 klimaatneutraal te maken. De markt lijkt daar al een voorschot op te nemen: de WilderHill Clean Energy-index, die beursgenoteerde groene bedrijven als First Solar en Tesla omvat, bereikte onlangs zijn hoogste peil in negen jaar. Producenten van hernieuwbare energie en elektrische voertuigen zouden winnen bij een presidentschap van Biden.

Handelsspanningen

Ook de bredere economie zou op langere termijn wel varen bij een Democratische regering, stippen meerdere beurshuizen aan. Morgan Stanley gelooft dat volledige Democratische controle ‘de grootste impuls aan de economie’ kan geven. Elke dollar geïnvesteerd in infrastructuur creëert volgens Morgan Stanley een veelvoud van dat bedrag voor de economie. Er zou ook geld naar de laagste inkomens vloeien, en die zijn meer geneigd het te spenderen en zo de economie te stimuleren. Bank of America signaleert dat Biden de coronacrisis waarschijnlijk doortastender zou aanpakken, de middenklasse een steuntje zou geven en gunstiger zou zijn voor de internationale handel, die Trump fnuikt met handelsoorlogen.

Dat laatste zou zich blijvend laten voelen in het tweede verkiezingsscenario: het status-quo, met een tweede termijn voor Trump en een verdeeld Congres zoals vandaag. Trumps eerdere belastingverlagingen zijn dan gevrijwaard, terwijl ook nieuwe regelgeving van tafel is. Sectoren die daarvan moeten profiteren zijn fossiele energie en banken. Voor Europese aandelen en aandelen van groeilanden zou dat een ongunstig scenario zijn, net vanwege de handelsspanningen waarvoor de protectionist Trump garant staat.

Omgekeerd betekent het dat Biden, die een multilaterale aanpak voorstaat, Europese aandelen een duw in de rug zou geven. Als grote exporteurs varen Europese bedrijven wel bij betere handelsrelaties, ook met China. Het klopt dat ook de Democraten een assertievere houding aannemen tegenover China, maar de verwachting is dat het er met Biden minder chaotisch en vijandig zou aan toegaan. Daarnaast zijn Europese bedrijven uitstekend geplaatst om een rol te spelen in Bidens grootse investeringsplan, denk aan de leveranciers van windturbines.

Vermogensbeheerders als JPMorgan en Schroders spelen in op een mogelijke zege van Biden door meer Europese aandelen te kopen.

Vermogensbeheerders als JPMorgan Asset Management en Schroders spelen alvast in op een mogelijke zege van Biden door meer Europese aandelen te kopen. Meteen zijn ze ingedekt voor een eventuele daling van de Amerikaanse beurs uit vrees voor Bidens belastingverhogingen.

Fed

Het laatste scenario, Biden in het Witte Huis en de Republikeinen die de Senaat behouden, creëert volgens Adams het minste onzekerheid. ‘Er zal dan niet veel gebeuren. Trumps belastingverlagingen blijven, er komt misschien wat extra regelgeving en eventueel budgettaire stimulus. De volatiliteit op de beurs zal afnemen, net als de risicopremie voor aandelen, omdat met Biden meer stabiliteit in het Witte Huis komt’, zegt hij. ‘Dat is positief voor Wall Street, maar minder goed voor Main Street’, klinkt het bij Fidelity.

De verwachte stabiliteit strekt zich ook uit tot de centrale bank. Biden zal meer geneigd zijn om de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell in het zadel te houden. Ook Barack Obama hield vast aan de door Republikeinen benoemde Ben Bernanke. Met Trump, die Powell benoemde, is er meer kans op een stoelendans. De president liet zich al meermaals uiterst kritisch uit over Powell, die volgens Trump te weinig doet om de economie te stimuleren.

De ervaring leert dat een stijgende beurs in de drie maanden voor de verkiezingen de zittende president helpt.

Trump moet alvast hopen dat de Amerikaanse beurs nog goed presteert tot verkiezingsdag. De ervaring leert dat een stijgende beurs in de drie maanden voor de verkiezingen de zittende president helpt.

Big tech

Maar volgens één maatstaf geeft de beurs momenteel het voordeel aan Biden. De broker Strategas stelde voor elke presidentskandidaat een portefeuille met aandelen samen die goed zouden boeren bij winst van Trump of Biden. De Biden-portefeuille - met daarin onder meer Tesla, de chipfabrikant Broadcom, de cannabisproducent Canopy Growth, de ziekenhuisgroep HCA en een tracker met Duitse aandelen - klopt voorlopig die van Trump, met het kolenbedrijf Peabody, Bank of America en de defensiegroep Lockheed Martin. De grote techbedrijven zitten in het vagevuur: beide kandidaten lijken geneigd big tech aan te pakken, al gelooft Adams niet dat ze hun ‘nationale kampioenen’ al te hard pijn willen doen.