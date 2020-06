Welke vreemde munten zijn uw dure euro's waard?

De piramide van Kukulkan in Mexico. Specialisten vinden obligaties in Mexicaane peso aantrekkelijk.

De meeste munten zijn sinds begin dit jaar gedaald tegenover de euro. Welke valuta's zijn aantrekkelijk voor de obligatiebelegger?

De euro is in opvallend goede conditie. De eenheidsmunt werd sinds midden mei 4 procent duurder tegenover de dollar en noteert op het hoogste peil sinds maart. De remonte van de euro begon toen Duitsland en Frankrijk op 18 mei een economisch herstelplan van 500 miljard euro voorstelden. De Europese Commissie verhoogde later dat bedrag tot 750 miljard en de extra obligatieaankopen die de Europese Centrale Bank donderdag aankondigde, gaven de euro een duw in de rug.

Schermvullende weergave

In vergelijking met begin dit jaar hielden alleen de Zweedse en Deense kroon stand tegenover de euro. Alle andere belangrijke munten verzwakten. De valuta's van groeilanden kregen klappen. Ook de munten van grondstoffenproducerende landen verloren pluimen, omdat de wereldwijde recessie de vraag naar grondstoffen sterk doet dalen.

'Een belegger moet zich afvragen of het extra rendement van een andere munt voldoende de bijkomende volatiliteit compenseert', zegt Frank Vranken, hoofdstrateeg van Puilaetco. 'De renteverschillen tussen de munten van ontwikkelde landen zijn te klein. Wie voldoende extra rendement zoekt, moet sowieso kijken naar munten van groeilanden.'

Belangrijke voorwaarde

Een belangrijke voorwaarde volgens Vranken is dat de dollar relatief zwak blijft. De ervaring leert dat een daling van de dollar vaak gepaard gaat met stijgende munten van groeilanden, en omgekeerd. 'De kans dat de dollar zwak blijft, is reëel. De Amerikaanse president Donald Trump loopt achter in de peilingen en het conflict tussen de VS en China duurt voort.'

Chinese overheidsobligaties geven waar voor hun geld. Frank Vranken Hoofdstrateeg Puilaetco

Vranken vindt de Mexicaanse peso aantrekkelijk. 'Die is afgestraft door de lage olieprijs. Ook Chinese overheidsobligaties geven waar voor hun geld. Een belegging in groeimarkten doe je het best met een gespecialiseerd beleggingsfonds. Er bestaan trackers die in Chinese overheidsobligaties beleggen. Ook de Russische roebel, Taiwanese dollar en Zuid-Koreaanse won hebben potentieel.'

Behalve de Mexicaanse peso biedt ook de Zuid-Afrikaanse rand kansen, zegt Peter De Coensel, hoofd obligatiebeheer van Degroof Petercam. 'Beide munten zijn fors gedaald door verkopen van buitenlandse speculanten. Mexico en Zuid-Afrika voeren een ernstig monetair beleid en de peso en rand herstellen sinds een paar weken.'

Diversificatie

Philippe Gijsels, hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, adviseert een gediversifieerde belegging in munten van groeilanden om de risico's te spreiden. 'De munten van sommige groeilanden zijn goedkoop', zegt Gijsels. 'Ze zijn diep gezakt omdat de centrale banken van die landen ondanks de daling van hun munt de rente niet hebben verhoogd. Groeilanden hebben hogere grondstoffenprijzen, economische groei en een niet te sterke dollar nodig. Het is allemaal broos en vroeg, maar het gaat de goede richting uit.'

Ook Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer van Candriam, bepleit een gespreide belegging in groeilanden. Maar hij vindt het nog iets te vroeg, omdat hij in de nabije toekomst een verdere stijging van de euro verwacht. Specialisten zijn het erover eens dat de Turkse lira te mijden is. 'De Turkse centrale bank is niet onafhankelijk', zegt Vranken.

Het is het moment om de portefeuille te beschermen met voldoende dollars, yens en Zwitserse franken. Peter De Coensel Hoofd obligatiebeheer Degroof Petercam

Hoewel de langetermijnrente in alle ontwikkelde landen laag is, vinden sommige specialisten bepaalde munten toch aantrekkelijk. 'Het is het moment om de portefeuille te beschermen en voldoende dollars, yens en Zwitserse franken te hebben', zegt De Coensel. Die drie munten worden beschouwd als veilige havens. Ze zijn in maart sterk gestegen, maar de jongste weken teruggevallen.

Overdreven optimisme

De Coensel: 'De recente terugval van de dollar, yen en Zwitserse frank is gebaseerd op de consensus dat we een snel, V-vormig economisch herstel krijgen. Dat optimisme is overdreven.' Ook Forest zegt dat beleggers hun portefeuille kunnen beschermen door een deel in yen te beleggen.

Maar Gijsels is daar geen voorstander van. 'Als ik mijn portefeuille wil verzekeren, koop ik liever goud.' Hij ziet wel potentieel in de Australische en Canadese dollar, twee grondstoffenmunten. 'Bij een heropleving van de wereldeconomie stijgen de grondstoffenprijzen wellicht.' De Coensel voegt eraan toe dat de Australische dollar profiteert van de heropening van de Chinese markt.