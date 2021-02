Wereldbeurzen op weg naar langste winstreeks in 17 jaar

Het standbeeld 'Fearless girl' voor de New York Stock Exchange.

De MSCI World Index steeg al elf sessies op rij. Beleggers zetten in op groei en een terugkeer naar inflatie.

De beurzen zetten hun wereldwijde remonte dinsdag voort. De Japanse Nikkei225-index ging wat steviger postvatten boven 30.000 punten, de Europese beurzen openen licht in de plus en ook Wall Street zal na een rustdag nieuwe recordniveaus aantikken, leren de futures.

Beleggers mikken erop dat de wereldeconomie fors zal herstellen van de pandemie in 2021 nu de vaccinatie in een groot deel van de westerse wereld op kruissnelheid komt en in Washington president Joe Biden een fors stimuluspakket in de steigers heeft gezet.

Het economisch optimisme uit zich ook in de olieprijs die in Londen boven 63 dollar noteert, het hoogste peil sinds begin 2020. Verder vertoont de Amerikaanse rentecurve, die de rentes afzet tegenover de looptijden van obligaties, de steilste vorm in meer dan vijf jaar.

Ook dat wijst op beleggers die inzetten op groei en een terugkeer naar inflatie. 'Een beleggersnirvana', omschreef JPMorgan het beursklimaat in november al.

Historisch

De MSCI World Index, die alle westerse beurzen omvat, maar waarin Wall Street het grootste gewicht heeft, eindigde maandag 0,4 procent hoger. Dat was de elfde dagstijging op rij. In februari is de veel gevolgde index al elke dag gestegen, goed voor een totale winst sinds begin deze maand van 6,3 procent.