'Wereldeconomie bodemt uit'

De wereldeconomie zal in het eerste kwartaal van 2019 uitbodemen. Dat zegt Chetan Ahya, hoofdeconoom van Morgan Stanley.

De 'call' van Ahya is niet nieuw, maar hij herbevestigde de voorspelling zopas met grote stelligheid. 'De wereldeconomie profiteert van drie rugwinden', zegt Ahya. Ten eerste, is er de ontspanning van het handelsconflict tussen de VS en China. De invoering van nieuwe, verhoogde importtaksen op 1 maart is uitgesteld. 'Volgens mediaberichten zullen de presidenten van de VS en China in de komende weken een akkoord ondertekenen. Een bijkomende, positieve verrassing, zou de afschaffing zijn van de bestaande tarieven van 10 procent', zegt Ahya.

Ten tweede begint de monetaire versoepeling van het beleid in China vruchten af te werpen. Ahya verwijst daarvoor naar de Chinese kredietgroei in januari. Daarnaast zitten er bijkomende maatregelen in de pijplijn zoals een verlaging van de BTW. Volgens Bloomberg zal China deze week een verlaging van de BTW voor de industrie aankondigen van drie procentpunten.

Last but not least is er de 'bocht van Powell', waarvan kwatongen beweren dat die er kwam onder druk van president Donald Trump. De Federal Reserve heeft na een reeks renteverhogingen de pauzeknop ingeduwd. Ahya ziet in het recente optreden van Powell voor het Congres een bevestiging van de soepelere houding tegenover het monetair beleid.

Deze drie rugwinden waren volgens Ahya in het vierde kwartaal de kopwinden (handelsspanningen, gevolgen strenger Chinees monetair beleid, hogere Amerikaanse rente) die de economische groei buiten de VS deed vertragen van 4,2 procent in het eerste kwartaal van 2018 (op jaarbasis) naar 3,4 procent in het vierde kwartaal van 2018 (op jaarbasis).