Wereldwijde beurswaarde klimt boven 100.000 miljard dollar

Terwijl de reële economie dit jaar met zo'n 4.000 miljard dollar zal krimpen, is de 'financiële' economie aangevoerd door Big Tech 13.000 miljard dollar meer waard geworden.

100.000 miljard dollar. Dat is op dit ogenblik de beurswaarde van alle aandelenmarkten in de wereld. Een record, leren berekeningen van informatieleverancier Bloomberg (zie grafiek).

De collectieve beurswaarde, daarentegen, is in 2020 van 87.000 naar 100.000 miljard dollar gestegen. Anders gesteld: de wereldwijde beurswaarde is nu zo'n achtste groter dan de het wereldwijde bruto binnenlands product (bbp).