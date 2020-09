Werkloosheid VS daalt fors

De Amerikaanse werkloosheidsgraad is fors gedaald in augustus.

De Amerikaanse arbeidsmarkt herstelde verder in augustus.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad zakte fors van 10,2 procent tot 8,4 procent. Dat blijkt uit het jobrapport van het ministerie van Arbeid.

Economen gingen uit van een werkloosheidspercentage van 9,8 procent. Het aantal banen steeg met 1,37 miljoen, terwijl economen eerder rekening hielden met een toename van 1,35 miljoen. Een maand eerder klom het aantal banen met 1,76 miljoen.

De Amerikaanse overheid was goed voor 344.000 banen, waardoor ze een vierde van de banengroei in augustus voor haar rekening nam. De detailhandel was goed voor 249.000 banen, nu consumenten hun weg terugvinden naar de winkelstraten.

Vrijetijdssector

Verder steeg de werkgelegenheid in de vrijetijdssector (o.a. hotels en bars) met 174.000 banen. Hoewel de horeca er de afgelopen vier maanden meer dan 3 miljoen banen bijkreeg, is het aantal jobs in de sector nog altijd een stuk lager dan voor de coronacrisis. Door de quarantainemaatregelen moesten veel restaurants en bars sluiten, en zagen veel bedrijven zich genoodzaakt in het personeelsbestand te snoeien.

Herstel zet door

Het beter dan verwachte cijfer laat zien dat het herstel in de Amerikaanse arbeidsmarkt doorzet. Door de coronacrisis zagen Amerikaanse bedrijven hun inkomsten drastisch teruglopen, waardoor ze moesten saneren. Het gevolg was een golf werklozen, omdat in Amerika geen systeem van tijdelijke werkloosheid is zoals in veel Europese landen.

Maar ook al is nu sprake van een herstel, het is nog geen terugkeer naar de situatie van voor de coronacrisis. De werkloosheid ligt bijna drie keer hoger dan voor de uitbraak van het virus.

Koerswijziging centrale bank

Bij de Amerikaanse centrale bank (Fed) zullen ze blij zijn met het beter dan verwachte cijfer, want een maximale werkgelegenheid is een van de doelstellingen van de Fed. Vorige week besloot de centrale bank nog haar andere doelstelling, een inflatiegraad van 2 procent per jaar, te wijzigen om de economie verder te stimuleren.