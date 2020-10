Werkloosheid VS daalt opnieuw

De Amerikaanse werkloosheid is in september opnieuw gedaald. De werkloosheid ligt echter nog altijd hoger dan in februari.

In Amerika is het aantal banen in september gestegen met 661.000. Economen rekenden op een toename met 859.000 jobs. De werkloosheidsgraad zakte van 8,4 naar 7,9 procent, terwijl de markt uitging van een werkloosheidsgraad van 8,2 procent. Het totale aantal werklozen daalde met 1 miljoen tot 12,6 miljoen. In september raakten 345.000 Amerikanen permanent hun job kwijt, waardoor het totale aantal permanente jobverliezers uitkomt op 3,8 miljoen. In verhouding tot februari ligt dat cijfer 2,5 miljoen hoger.

Het banencijfer laat zien dat het Amerikaanse economische herstel zich doorzet. Door de coronacrisis zagen de Amerikaanse bedrijven hun inkomsten drastisch teruglopen, waardoor ze moesten saneren. Het gevolg was een golf werklozen, omdat in Amerika geen systeem van tijdelijke werkloosheid bestaat zoals in veel Europese landen. Maar het flexibele Amerikaanse systeem deed de werkloosheid weer redelijk snel teruglopen na het terugdraaien van de quarantainemaatregelen.

Restaurants en bars

De sector voor vrijetijdsbesteding en toerisme creëerde de meeste banen met een toename met 318.000. Bijna twee derde van de klim kwam van restaurants en bars die 200.000 extra banen creëerde. Ondanks het herstel ligt het aantal banen bij restaurants en bars nog altijd 2,3 miljoen eenheden lager dan in februari.

318.000 vrijetijdsbesteding en toerisme De sector voor vrijetijdsbesteding en toerisme creëerde de meeste banen met een toename met 318.000 bijkomende jobs.

Detailhandel