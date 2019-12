West-Afrika hervormt munt

West-Afrika hervormt de CFA franc door de naam van de munt te veranderen en door de invloed van Frankrijk op het monetaire systeem te verkleinen. De valuta werd opgericht in 1945 en wordt in twee monetaire systemen gebruikt : het systeem voor acht West-Afrikaanse landen en het systeem van zes landen in Centraal-Afrika.

De CFA franc zal in 2020 worden vervangen door de 'Eco'. Deze munt zal - net als de CFA franc - gekoppeld zijn aan de euro en gegarandeerd worden door Frankrijk. Het zal echter niet meer nodig zijn voor landen om de helft van hun reserves in Frankrijk aan te houden. Ook is het niet meer nodig dat er een Franse vertegenwoordiger in de directie van de muntunie zit. De veranderingen zullen in eerste instantie enkel doorgevoerd worden in de West-Afrikaanse monetaire zone.