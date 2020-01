Westerse bedrijven schroeven activiteiten terug in China

Koffieketen Starbucks sluit de helft van zijn shops in China. British Airways schrapt alle vluchten naar het land. En Toyota heeft er alle fabrieken stilgelegd.

Steeds meer Westerse bedrijven schroeven hun activiteiten in China tijdelijk terug, in reactie op het coronavirus dat al 132 dodelijke slachtoffers heeft geëist.

De koffieketen Starbucks heeft ongeveer de helft van zijn 4.292 shops in China voor onbepaalde tijd gesloten. Voor Starbucks is China de belangrijkste markt na de VS. Starbucks wil met de maatregel de veiligheid van zijn werknemers garanderen.

De Japanse autobouwer Toyota heeft alle Chinese fabrieken stilgelegd tot 9 februari. Volgens Toyota was de beslissing noodzakelijk door de moeilijke toelevering van onderdelen. Op 10 februari zal Toyota beslissen of een herstart mogelijk is.

British Airways heeft alle rechtstreekse vluchten naar China afgelast tot 3 februari. De beslissing volgt op een negatief reisadvies van de Britse overheidsinstanties.

Impact

De Westerse bedrijven tasten in het duister over de impact van het virus. Dat bleek ook uit de conference call die CEO Tim Cook hield na de resultaten van Apple. Apple verwacht voor het lopende kwartaal een omzet ergens tussen 63 en 67 miljard dollar. Deze vork is ongewoon groot. 'Dit is een weerspiegeling van de gezondheidscrisis in China op het ogenblik', zei Cook tijdens de telefonische conferentie met analisten. China is niet alleen een belangrijke afzetmarkt voor Apple, een belangrijk deel van de componenten voor de iPhone en andere hardware wordt in de Volksrepubliek gemaakt. 'De impact van het virus buiten de getroffen regio Wuhan is momenteel onduidelijk', zei Cook.

Starbucks bevestigde gisterenavond zijn winstprognose voor 2020, maar voegde eraan toe dat het daarbij geen rekening houdt met de impact van de 2.000 gesloten vestigingen in China. 'We kunnen de impact niet meedelen, want dat valt momenteel niet te berekenen.'