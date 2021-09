Wie wint en wie verliest bij het peperdure aardgas?

Door de nooit geziene spurt van de aardgasprijs zijn er op de beurs winnaars en verliezers, al zijn de laatste in de meerderheid. Hoe kan je als kleine belegger profiteren van de energiehausse of je ertegen beschermen?

De dure energie maakt zijn eerste slachtoffers. De meststoffenproducent CF Industries sloot twee Britse fabrieken omdat ze bij deze aardgasprijzen niet langer rendabel zijn. Europees aardgas werd in minder dan een maand tijd 60 procent duurder en kost 180 procent meer dan eind vorig jaar. Dat duwt ook de elektriciteitsprijs omhoog. De zakenbank Goldman Sachs waarschuwt voor nog hogere prijzen deze winter, omdat de bevoorrading hapert, groene energie minder oplevert dan verwacht en de voorraden nooit zo laag waren.

De grote winnaars zijn de gasproducenten en -exporteurs. Het nummer één in de wereld is Gazprom. De Russische gasreus, die vlot verhandelbaar is via de beurs van Londen, steeg dit jaar al 60 procent. Het eveneens Russische Rosneft en het Noorse Statoil, die ook gas naar boven halen, wonnen zo’n 30 procent.

Trackers

57% energie De energiesector heeft een gewicht van 57 procent in de tracker Lyxor MSCI Russia.

De hele Russische beurs profiteert van de gashausse. Met een rendement van 32 procent in euro laat Moskou dit jaar de overige beurzen in Europa achter zich. Beleggen in Rusland is makkelijk via een tracker. In Parijs noteert de Lyxor MSCI Russia. Gazprom en Lukoil hebben samen een gewicht van 40 procent in de tracker. De hele energiesector heeft een gewicht van 57 procent. De tracker noteert 40 procent hoger dan op Nieuwjaar. De beheerskosten bedragen 0,65 procent. De tracker is van het synthetische type. Dat betekent dat u niet rechtstreeks in de aandelen investeert, maar blootstelling verwerft via een swapcontract met een bank.

Er bestaan ook trackers die rechtstreeks in gasfutures beleggen. Op de beurs van Parijs kunt u de Wisdomtree Natural Gas tracker kopen. Die volgt voornamelijk de Amerikaanse gasfutures, die minder zijn gestegen dan de Europese. Wie in een terugval van de gasprijs gelooft, kan in Milaan de WisdomTree Natural Gas 1x Daily Short kopen. De tracker ambieert het tegengestelde rendement van de gasfuture op dagbasis. Sinds Nieuwjaar lijdt hij 43 procent verlies.

Energieaandelen

Onze voorkeur gaat uit naar grote spelers in kernenergie en waterkracht. Peter Crampton Analist Barclays

Wie het liever bij aandelen en wat dichter bij huis houdt, kan terecht bij de energieproducenten. ‘Onze voorkeur gaat uit naar grote spelers in kernenergie en waterkracht. Die zien hun kosten minder stijgen dan de producenten met gascentrales’, stelt Peter Crampton, van Barclays. ‘Ik verwacht een forse winstgroei bij EDF , Engie , Fortum en RWE . Zuid-Europese spelers als Iberdrola of Enel zijn minder interessant. Daar leggen de overheden de winsten van de producenten aan banden, door ze te laten terugvloeien naar de consument. In Spanje komt er bijvoorbeeld een windtaks.’

Ook oliereuzen als Shell , BP en TotalEnergie produceren aardgas, maar analisten verwachten voor hen een kleinere impact. Bovendien zitten ze in een transitieproces naar hernieuwbare energie, wat risico’s inhoudt.

Verliezers

Bij de verliezers zitten de bedrijven waar energie een aanzienlijk deel van de factuur uitmaakt, maar die de gestegen prijzen moeilijk kunnen doorrekenen. De makers van bouwmaterialen torsen de hoogste energiekosten versus hun totale kosten. ‘Tot nu toe kon de bouwsector door de boomende vraag door corona de gestegen prijzen makkelijk doorrekenen. Dat kan veranderen als de vraag normaliseert’, waarschuwt Edmund Shing, strateeg bij BNP Paribas. ‘Ook de autosector, die al lijdt onder chiptekorten, heeft een hoge blootstelling aan de elektriciteitsprijs.’

46% industrie In België is de industrie goed voor 46 procent van het elektriciteitsverbruik.

In België is de industrie goed voor 46 procent van het elektriciteitsverbruik. De beurs van Brussel telt veel energieverslindende bedrijven. ‘De metaalsmelter van Umicore in Hoboken is een grootverbruiker’, zegt Wim Hoste, analist van KBC Securities. ‘Toch is de energieprijs niet zo belangrijk in het hele plaatje. De metaalprijzen zijn voor Umicore crucialer. Die zijn dit jaar uitzonderlijk hoog en compenseren de dure energie.’

‘Vaak is de impact van de energieprijs op de resultaten heel moeilijk te voorspellen', gaat Hoste voort. ‘Tessenderlo heeft een grote gascentrale, maar die draait niet continu. Ze staat via contracten ter beschikking van de energiegroep RWE. Maar Tessenderlo heeft met zijn gelatine- en meststoffentak ook andere energie-intensieve activiteiten. Uit het eerste halfjaar bleek dat het chemiebedrijf er goed in slaagt de grondstoffeninflatie door te rekenen. Ik denk dat de impact van de dure energie minder groot is dan de algemene prijsstijgingen voor grondstoffen.’

Winstmarge