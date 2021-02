Wie won en verloor bij GameStop-hype?

De GameStop-hype is misschien nu al het beleggingsverhaal van 2021. Het hevig door hefboomfondsen zoals Melvin Capital geshorte aandeel kreeg te maken met een koopgolf van Reddit-beleggers. Zij stookten elkaar op de forumpagina Wallstreetbets op om het aandeel te kopen. Het resultaat was dat het aandeel meer dan 14.000 procent steeg om vervolgens vanaf zijn top op 27 januari (347,51 dollar) terug te vallen met 86 procent.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden wil weten wat precies gebeurd is tijdens de GameStop-hype en wie de winnaars en de verliezers waren. Daarom houdt het donderdag om 18 uur Belgische tijd een hoorzitting. De belangrijkste spelers in het GameStop-verhaal komen spreken, zoals de marktmaker Citadel, Melvin Capital, het sociaalmediabedrijf Reddit en de investeerder Keith Gill. Gill werd bekend door zijn vroege aankopen van het aandeel GameStop en door de belangrijke rol die hij speelt op Wallstreetbets. Gill is op het forum bekender onder de naam Roaring Kitty .

Robinhood

Speciale aandacht gaat uit naar de gratis beursapp Robinhood die een golf aan klachten kreeg. Op het hoogtepunt van de rally beperkte Robinhood in sterke mate de handel in het aandeel GameStop. De bestuurders bij Robinhood hebben die ingreep eerder verantwoord. 'We werden overspoeld door speculatieve aankopen met geleend geld, waardoor we meer onderpand op tafel moest leggen bij clearinghuizen.' Robinhood had daardoor zelf een miljardeninjectie nodig.